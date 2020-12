December 10, 2020 01:00 ET

MARIMEKKO NOSTAA OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2020: LIIKEVAIHDON ARVIOIDAAN OLEVAN SUUNNILLEEN EDELLISVUODEN TASOLLA TAI HIEMAN ALHAISEMPI JA VERTAILUKELPOISEN LIIKEVOITON ENNAKOIDAAN OLEVAN EDELLISVUOTTA KORKEAMPI

Marimekko Oyj arvioi 4.11.2020 julkistetussa osavuosikatsauksessaan konsernin liikevaihdon vuonna 2020 jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alhaisempi.

Marimekko nostaa nyt aiempaa arviotaan vuoden 2020 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kehityksestä. Uuden arvion mukaan Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai hieman alhaisempi ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotta korkeampi. Näkymien parantumiseen vaikuttaa erityisesti Suomen-vähittäismyynnin odotettua parempi kehitys ja kohentuneet loppuvuoden näkymät.

Yhtiö arvioi tuloskertymän vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla painottuvan selvästi vuoden kolmannelle neljännekselle kuten vuonna 2019. Toisen vuosipuoliskon liikevaihdon vuonna 2020 ennakoidaan kertyvän tasaisemmin kahdella viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2020 näkymiin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Marimekolle tärkeän kotimarkkinan ja yhtiön koko vähittäismyynnin näkymiin vaikuttaa edelleen olennaisesti se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna sekä se, voimistuuko koronaviruspandemia niin, että Marimekon omia myymälöitä jouduttaisiin sulkemaan tilapäisesti. Loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden säilyminen pandemiatilanteessa.

