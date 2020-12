EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.11.2020 oli 16,67 eurot ning EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) 17,77 eurot. Nii NAV kui ka EPRA NAV suurenesid novembri jooksul 0,9%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis novembris fondi tavapärasel tasemel müügitulu kokku 993 tuhat eurot ning EBITDAd 807 tuhat eurot. Fondi 2020. aasta novembri NOI oli 934 tuhat eurot, mis teeb aasta peale taandatuna kinnisvaraportfelli tegelikuks pangalaenudeta võimendamata tootluseks 8,1%.

Selle aasta 11 kuu jooksul on fond teeninud 9,7 miljonit eurot müügitulu, mis on 13% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi 11 kuu EBITDA on 7,76 miljonit eurot (15% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil). Fondi müügitulu ja EBITDA on sellel aastal kasvanud peamiselt tänu 2020. aastal soetatud ja 2019. aastal valminud uutele kinnisvarainvesteeringutele (Hortes Tähesaju, Kekava logistikakeskus, airBaltic büroohoone ning Rutkausko logistikakeskus). Lisaks allkirjastas fondi tütarettevõte novembris võlaõigusliku ostulepingu Pirita pansionaadi soetamiseks, sisenedes hooldekodude sektorisse. Kinnistu asjaõigusleping on plaanis sõlmida detsembri jooksul ning üüritulu hakkab üürilepingu kohaselt laekuma 2021. aasta aprillist.

EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud näitajate põhjal arvutatud LTV (Loan to Value) on 49% ning kaalutud keskmine intressimäär 2,24%. Sellel aastal on fond annuiteetmaksegraafikute alusel tagastanud laene kokku 2 983 tuhande euro ulatuses. Fondi dividendimaksete arvestuse aluseks olev selle aasta 11 kuu korrigeeritud rahavoog (EBITDA miinus intressikulu miinus laenumaksed) on kokku 3 557 tuhat eurot (11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.11.2020 seisuga 143,7 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 70,4 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

