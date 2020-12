De Spaanse bouwer FCC heeft in september 2019 van Rijkswaterstaat de opdracht gegund gekregen voor het project A9 Badhoevedorp- Holendrecht. FCC heeft besloten om zowel de asfaltering als de aanleg van de geluidsschermen aan Heijmans uit te besteden. Deze opdracht heeft voor Heijmans een waarde van circa € 80 tot 90 miljoen.

FCC en Heijmans hebben woensdag 9 december jl. een formele samenwerkingsovereenkomst getekend. De internationale ervaring van FCC in combinatie met de lokale contacten en kennis van Heijmans dragen bij aan de ontwikkeling van dit project.

Bouwbedrijf FCC heeft in haar 120-jarige geschiedenis bewust gekozen voor strategische samenwerkingen met lokale partners en organisaties in de gebieden waar zij actief zijn. FCC is ervan overtuigd dat lokale kennis de projecten ten goede zal komen. Heijmans kijkt eveneens uit naar de samenwerking en bundelt de krachten met FCC om waarde toe te voegen aan het project van opdrachtgever Rijkswaterstaat, de weggebruikers en de omliggende gemeenten van het project. Heijmans zal in nauwe samenwerking met FCC kennis en ervaring delen en staat gesteld om de werkpakketten asfalt en geluidsschermen en overige toekomstige werkpakketten te mogen uitvoeren.

Over het project A9

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen komt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept te liggen met drie overkappingen. Bij Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen komt veertien kilometer aan geluidschermen langs de weg en wordt extra stil asfalt aangebracht. Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

FCC Construcción

FCC Construcción behoort tot de vijftien grootste bouwbedrijven van Europa en tot de top veertig van de wereld. De FCC Group bouwtak verricht allerlei verschillende civiele werkzaamheden, zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De professionals van FCC Group bedienen meer dan 500 miljoen burgers wereldwijd. De afgelopen 120 jaar van FCC Group hebben gediend om de technische en innovatieve capaciteiten van de organisatie te kunnen demonstreren. Maar ook om de toewijding van de organisatie aan de burger te tonen en zijn welzijn te verbeteren.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

