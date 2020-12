Bureau Veritas_CP_Bornes de recharge pour véhicules électriques

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 10 décembre 2020

Bureau Veritas lance ChargeScan by BV, une solution complète dédiée aux bornes de recharge pour véhicules électriques (EVCS)

Avec ChargeScan by BV, qui fait partie de la Ligne Verte de Bureau Veritas , les clients auront accès à des données fiables tout au long du cycle de vie des actifs afin d’assurer la viabilité de leur réseau de bornes

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, dévoile un portefeuille complet de services dédiés aux bornes de recharge pour véhicules électriques (EVCS), couvrant tout le cycle de vie - de la conception, la construction, la mise en service jusqu’à l'exploitation.

Avec ChargeScan by BV, les clients s'appuieront en temps réel sur des informations vérifiées par les inspecteurs de Bureau Veritas sur le terrain. Ils pourront prendre des mesures immédiates pour s'assurer que leurs bornes de recharge sont conformes à la règlementation, toujours disponibles et pleinement fonctionnelles pour les clients finaux. Ces informations peuvent être intégrées dans la plateforme numérique existante du client ou sur un site personnalisé développé par Bureau Veritas.



Renato Catrib, Senior Vice President Global Service Lines, Bureau Veritas, a commenté:





«La nouvelle mobilité est l'un des piliers de la Ligne Verte de Bureau Veritas, une large gamme de services et de solutions dédiés aux développement durable, permettant à nos clients de relever les défis croissants dans ce domaine. ChargeScan by BV apporte confiance et transparence à nos clients, en leur donnant une visibilité complète de leur réseau de bornes, qu’il s’agisse des phases de construction ou d'exploitation. Nous leur permettons de prendre des mesures immédiates, sur la base d’informations fiables fournies par les experts de Bureau Veritas. Grâce à cette nouvelle solution, nous sommes fiers de contribuer au développement de la mobilité électrique et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement durable ».

La solution complète comprend :

L’assistance à maîtrise d'ouvrage pour les bornes de recharge en construction : Services de conseil pour les études préliminaires Support technique et gestion documentaire pour les phases de conception et d'autorisation Accompagnement à la gestion de la construction, l’obtention des permis et la mise en service Formations relatives au produit et à l'installation



Les services d'inspection pour les bornes de recharge en exploitation : Conformité réglementaire (inspections réglementaires et de maintenance, conformité au code de réseau…) Vérifications de sûreté et de sécurité Disponibilité du réseau (surveillance et statut, gestion des réparations et du remplacement des composants) Suivi des performances (mise en service, gestion des données, tests de performance…) Tests de connectivité sans fil



À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Pièce jointe