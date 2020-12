Rueil-Malmaison, le 10 décembre 2020

VINCI signe le contrat de construction du barrage hydraulique de Sambangalou (Sénégal)

Production d’énergie renouvelable, développement de l’irrigation et fourniture d’eau potable

Contrat de 388 millions d’euros

1 000 recrutements locaux

Le groupement d’entreprises* piloté par VINCI Construction a signé avec l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG, institution rassemblant le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie) le contrat de construction du barrage de Sambangalou, situé dans le sud-est du Sénégal, proche de la frontière guinéenne. D’un montant de 388 millions d’euros, il fait suite à une phase d’études et de travaux préparatoires de 18 mois.

La construction de ce barrage de 91 mètres de haut et d’une capacité de 128 MW permettra la production d’une énergie renouvelable, le développement de l’irrigation des terres agricoles ainsi que l'approvisionnement en eau potable des localités environnantes. Les travaux débuteront au cours du premier semestre 2021 et dureront 48 mois. Le chantier emploiera, au pic de l’activité, 1 000 personnes recrutées et formées localement.

De plus, à l’issue du chantier, la station de traitement d'eau potable installée dans le cadre du projet sera cédée aux populations locales. Les bâtiments du chantier seront offerts aux écoles. Enfin, les ingénieurs du groupement interviendront lors de formations au lycée technique de Kédougou.

L’électricité produite sera distribuée au travers du réseau électrique des 4 pays membres de l’OMVG, pour lequel VINCI Energies déploie actuellement plusieurs centaines de kilomètres de lignes à haute tension.

Ce nouveau contrat témoigne de l’expertise du Groupe en matière d’infrastructures hydroélectriques et d’énergies renouvelables, au service du développement durable des territoires.

*Le groupement est composé de VINCI Construction Grands Projets, mandataire, et VINCI Construction Terrassement, filiales de VINCI Construction (75 % du groupement), ainsi que de leur partenaire Andritz, équipementier turbiniste autrichien (25 % du groupement).

À propos de VINCI Construction

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 72 000 collaborateurs et 830 entreprises, pour un chiffre d’affaires de 14,9 milliards d’euros en 2019. Structurée selon un modèle intégré, l’entreprise peut intervenir sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d’activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies, environnement, pétrole et gaz, et mines. Au travers de sa marque de bétons bas carbone Exegy, VINCI Construction propose à tous ses clients de minimiser l’empreinte carbone de leurs ouvrages, avec l’objectif d’utiliser 90 % de bétons bas carbone d’ici 2030. www.vinci-construction.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

