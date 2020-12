Emmanuelle Châtelain rejoint Edenred en tant que Directrice de la Communication. Basée à Issy-les-Moulineaux, elle rapporte à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, et a en charge la communication interne et externe du Groupe.

Emmanuelle Châtelain débute sa carrière chez Alstom en tant que Contrôleur de gestion pour la division Transmission et Distribution à Villeurbanne, puis en tant que Contrôleur de gestion au sein de la direction financière du Groupe de 1999 à 2001.

Elle devient Directrice Adjointe de la Communication Financière d’Alstom de 2001 à 2003 et Directrice de la Communication Financière de 2003 à 2012. Elle occupe le poste de Directrice des Relations Presse du Groupe Alstom de 2012 à 2013, avant de rejoindre la division Alstom Transport en tant que Directrice de la Communication, de 2013 à 2015. Emmanuelle Châtelain est ensuite nommée Directrice de la Communication du Groupe Alstom de 2015 à 2018. Elle rejoint le Groupe Renault en 2018 comme Directrice de la Communication externe et internationale.

Née en 1975, Emmanuelle Châtelain est diplômée de l’Ecole de Management de Lyon.

Emmanuelle Châtelain succède à Marie-Laurence Bouchon, qui donne une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général du groupe Edenred, déclare : « Je me réjouis d’accueillir Emmanuelle au sein du Comité exécutif du Groupe. Son expérience dans l’ensemble des domaines de la communication au sein de groupes internationaux constituera un atout important pour contribuer à la notoriété et à la réputation d’Edenred auprès de toutes ses parties prenantes. Je tiens à remercier très chaleureusement Marie-Laurence, dont l’engagement sans faille au cours des 18 derniers mois a permis de mettre en valeur le positionnement unique, les forces et les talents d’Edenred à travers le monde. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. »

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

