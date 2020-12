Finanskalenderen for SP Group A/S i 2021 er:

26. marts Årsregnskabsmeddelelse for 2020

27. april Ordinær Generalforsamling

03. maj Udbytte for 2020 til rådighed for aktionærerne

26. maj Kvartalsrapport for 1. kvartal 2021

26. august Halvårsrapport for 1. halvår 2021

11. november Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021

