TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.12.2020 KLO 11:00

Taaleri Varainhoito aloittaa yhteistyön Urheilugaalan kanssa

Taaleri Varainhoito ja Urheilugaala aloittavat yhteistyön, jossa Taaleri Varainhoidosta tulee yksi Urheilugaalan pääyhteistyökumppaneista. Taaleri Varainhoito ja Urheilugaala ovat vastuullisia toimijoita, ja yhteistyössä korostuu vastuullisen impakti-sijoittamisen merkitys.

Yhteistyö tulee näkymään Urheilugaalan ja Taalerin kanavissa monipuolisilla sisällöillä, sekä myös itse tammikuun Urheilugaalassa 14.1.2021.

"Taalerin aito urheiluhenki, vastuullisuus ja tuki suomalaiselle urheilulle ovat vahvan yhteistyömme lähtökohtana. Olemme innoissamme, että saamme Taalerin mukaan Urheilugaalan kumppaniperheeseen”, kommentoi uutta yhteistyötä Urheilugaalan pääsihteeri Riia Martinoja.

”Taaleri Varainhoito on keväällä valittu Olympiarahaston varainhoitajaksi. Yhteistyö Urheilugaalan kanssa on tälle luonnollinen jatko. Yhteiset tavoitteet ja yhteinen arvopohja luovat hyvät edellytykset menestyksekkäälle yhteistyölle. Olemme innolla mukana tukemassa suomalaista urheilua ja laittamassa Olympiarahaston kasvamaan sijoittamalla rahat tuottavasti”, sanoo Taaleri Varainhoidon toimitusjohtaja Perttu Purhonen.

Urheilugaalan yksi pääteemoista on tänä vuonna Olympiarahasto, johon kerätään varoja suomalaiselle urheilulle. Taaleri Varainhoito on Olympiarahaston varainhoitaja, joten yhteistyöllä on vahva ja konkreettinen pohja suomalaisen urheilun arvostuksen nostamisessa ja rahoituksen tukemisessa.





Suomen Urheilugaala Yhdistys ry. perustettiin keväällä 2008 nostamaan suomalaisen urheilun arvoa ja arvostusta vuosittain järjestettävän Urheilugaalan ja siihen liittyvän suoran TV-lähetyksen välityksellä. Urheilugaalassa jaetaan palkintoja yleisöäänestyksen, yhteiskunnan vaikuttajista kootun suuren palkintoraadin ja urheilutoimittajien valintojen perusteella. Lisäksi Suomen Urheilugaala jakaa vuosittain joitakin erityispalkintoja. Tapahtuman oikeudenhaltijat ovat Olympiakomitea, Paralympiakomitea, YLE, Veikkaus ja Starsquad. Suomen Urheilugaalan voittajat palkitaan Uno-palkinnolla. www.urheilugaala.fi

Taaleri ja urheilugaala

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Perttu Purhonen, Taaleri Varainhoito Oy, puh. 050 081 2627

Urheilugaalan pääsihteeri Riia Martinoja, Urheilugaala, puh. 040 5551597

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi



Taaleri Twitterissä

Minna Smedsten, talousjohtaja, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com



Liite