Paris, le 10 décembre 2020 - Atos a annoncé aujourd'hui avoir été distingué par le CDP pour ses actions visant à lutter contre le réchauffement climatique, en intégrant la prestigieuse « liste A » du CDP pour la 7ème fois, sur la base des résultats environnementaux du groupe en 2020. Atos fait partie des 5% des entreprises les plus performantes parmi plus de 5 800 entreprises évaluées par le CDP dans le monde, qui représentent la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif dont la mission est d’encourager les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et l'un des membres fondateurs de l'initiative Science Based Targets.

Atos a été récompensé pour ses actions visant à atténuer les risques climatiques et accélérer la transition vers une économie décarbonée, via la réduction de l'empreinte carbone de ses activités commerciales et l’engagement de son écosystème de clients, partenaires et fournisseurs dans cette voie.

« Le 5ème anniversaire de l'Accord de Paris sur le climat, qui a lieu cette semaine, nous rappelle l’urgence de prendre des mesures qui éviteront que le réchauffement climatique ne dépasse l'objectif de 1,5°C. Conscient de sa responsabilité, Atos s'est engagé à atteindre ‘zéro émission nette en 2035’ et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, » a déclaré Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d'Atos. « La reconnaissance du CDP et notre placement dans la ‘liste A’ du CDP confirment l’impact de nos actions à long terme pour réduire notre empreinte environnementale et engager notre écosystème dans un cercle vertueux de décarbonation. »

En tant que leader du numérique sécurisé et décarboné, Atos a renforcé sa stratégie environnementale en 2020 en s’engageant à diminuer de moitié ses émissions carbone à l’échelle mondiale (l’intégralité des champs d’application 1,2 et 3) au cours des dix prochaines années et atteindre « zéro émission nette » d’ici 2035 , soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris afin de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels (« zéro émission nette » d’ici 2050).

Voici quelques-unes des réalisations importantes d'Atos :

Diminution de son intensité carbone opérationnelle (t CO2 / M€ de chiffre d’affaires) pour atteindre 21 t CO2 / M€ de chiffre d’affaires (2019), ce qui lui a permis d’atteindre le premier objectif de la trajectoire 2°C du SBTi dix ans en avance ;

Atos a atteint la neutralité carbone pour les émissions sous son contrôle depuis 2018 ;

Réduction de la consommation énergétique de ses data centers de 27% depuis 2015 ;

Obtention de la certification ISO 14001 pour 89 % de ses principaux sites (bureaux et data centers) ;

Introduction en 2020 d’une tarification interne du carbone (80 € / t CO2) pour orienter les décisions des entreprises vers la décarbonation ;

Introduction de clauses spécifiques de décarbonation avec obligation de résultat dans ses contrats de services ;

Position de leader du marché européen des supercalculateurs grâce au développement de la gamme de supercalculateurs la plus économique en énergie au monde : BullSequana X. De plus, Atos a construit le supercalculateur le plus écologique des 100 plus grands supercalculateurs au monde , situé au Centre de recherche de Jülich en Allemagne ;

, situé au Centre de recherche de Jülich en Allemagne ; Implication de ses fournisseurs et partenaires dans sa démarche de décarbonation par la mise en place de plans de transformation ambitieux. Cela permettra à Atos de réduire de moitié ses émissions du champ d’application 3 d'ici 2030 (base 2019) ;

Acquisitions d’EcoAct et intégration de startups spécialisées (Tier One, Greenspector, Plan A) dans son programme Scaler, qui ont permis à Atos de renforcer son expertise en matière de décarbonation.

Atos compte parmi les signataires du pacte « Business Ambition for 1.5°C » , lancé au milieu de l’année 2015 à la suite de la Conférence de Paris sur les changements climatiques. Parmi ses récompenses les plus notables, Atos est positionné en tête de l'indice DJSI dans son secteur depuis 2018 et a obtenu le statut « Platinum » d'EcoVadis en 2020.

Méthodologie

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour réaliser ses évaluations, en leur attribuant une note de A à D- en fonction de l'exhaustivité de leur communication, de leur sensibilisation et de leur gestion des risques environnementaux, en plus de la mise en place des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, telles que l’instauration d'objectifs ambitieux et significatifs. Celles qui ne divulguent pas leurs résultats ou fournissent des informations insuffisantes sont marquées d'un F.

La liste complète des entreprises qui ont fait partie de la liste A du CDP de cette année est disponible ici : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores



