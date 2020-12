Amazon, teknologiselskabet med hovedsæde i Seattle i USA, har indgået en tiårig elkøbsaftale (CPPA) med Ørsted, der er verdens førende virksomhed inden for havvind, om at aftage produktionen fra 250 MW af den samlede kapacitet fra Ørsteds planlagte havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3 på 900 MW i Tyskland. Denne CPPA vil bidrage til Amazons mål om 100 % vedvarende energi inden 2030 som en del af virksomhedens mål om at være CO 2 -neutral inden 2040.

Rasmus Errboe, Senior Vice President, Regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted Offshore og ansvarlig for CPPA’er, siger:

”Vi bifalder Amazons lederskab inden for investeringer i vedvarende energi, hvilket er med til at drive den grønne omstilling fremad. Denne aftale vidner om, at Ørsted er godt rustet til at hjælpe virksomheder med grønne ambitioner med at handle på den globale klimaudfordring. CPPA’en med Amazon om Borkum Riffgrund 3 vil føre dette banebrydende projekt, der ikke får statsstøtte, et skridt nærmere sin realisering, hvor det vil levere store mængder grøn strøm til Tysklands grønne omstilling. Tyskland er fortsat et attraktivt marked for Ørsted med sin nylige beslutning om at installere 40 GW havvindskapacitet inden 2040.”

”Vi er stolte over at samarbejde med Ørsted om Amazons første CPPA inden for havvind, som er Europas største med sin kapacitet på 250MW vedvarende energi,” siger Nat Sahlstrom, Director i Amazon Energy, ”Havvindmølleparken Borkum Riffgrund 3 vil hjælpe os med at nå vores mål om at have 100 % vedvarende energi i vores drift inden 2030 og med at nå CO 2 -neutralitet inden 2040.”

CPPA’en på 250 MW, som er den største inden for havvind i Europa nogensinde, vil hjælpe Amazon med at nå sit mål at være CO 2 -neutral inden 2040, som selskabet har fremsat i sit Climate Pledge. Dette er den anden CPPA, som Ørsted indgår med Amazon, efter aftalen i 2016 på den 253 MW store Amazon Onshore Wind Farm Texas i Scurry County, Texas.

Aftalen med Amazon betyder, at Ørsted i løbet af de seneste 12 måneder har indgået CPPA’er med en samlet kapacitet på 1.301 MW på tværs af sin globale havvindportefølje.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til resultat eller investeringsniveau for regnskabsåret 2020.

Fakta om Borkum Riffgrund 3

Borkum Riffgrund 3 forventes at blive idriftsat i 2025 efter Ørsteds endelige investeringsbeslutning, som forventes i slutningen af 2021.

Borkum Riffgrund 3 får en samlet kapacitet på 900 MW og kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen tæt på Ørsteds eksisterende havvindmølleparker Borkum Riffgrund 1 og Borkum Riffgrund 2.

Havvindmølleparken vil blive opført og drevet uden statsstøtte. Dette er muligt takket være en række omkostningsmæssige faktorer, herunder anvendelsen af den nyeste teknologi inden for havmøller, gunstige forhold på site og høje vindhastigheder, muligheden for at stabilisere omsætningen via elkøbsaftaler som den 250MW store aftale med Amazon, samt det faktum, at nettilslutningsomkostningerne ikke er en del af projektet.

Borkum Riffgrund 3 omfatter tre havvindprojekter, som Ørsted oprindeligt fik tildelt på auktioner i 2017 og 2018 under navnene Borkum Riffgrund West 1 (420 MW), Borkum Riffgrund West 2 (240 MW) og OWP West (240 MW). Projekterne blev omdøbt i september 2019 og vil blive opført som ét fælles projekt under navnet Borkum Riffgrund 3.

I december 2019 indgik Ørsted en tiårig CPPA med Covestro, som er en af verdens førende leverandører af højteknologiske polymerer. I henhold til aftalen vil Covestro købe produktionen fra 100 MW af Borkum Riffgrund 3.

