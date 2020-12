OTTAWA, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) est fière de présenter en images les coulisses de son Centre d'excellence à Belleville, y compris l'installation d'embouteillage de Truss Beverage Co (« Truss ») fruit de sa coentreprise avec Molson Coors Canada. La vidéo est diffusée aujourd'hui sur les médias sociaux.

« Nous sommes ravis de célébrer l'année avec nos actionnaires en présentant de façon virtuelle notre Centre d'excellence de fabrication à Belleville », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « Les capacités opérationnelles de Belleville ont été déterminantes pour nous aider à atteindre la première place au Canada dans les catégories du haschisch et des boissons. En se fondant sur les derniers rapports trimestriels de ses principaux concurrents, HEXO se classe maintenant parmi les quatre premiers au Canada pour ce qui est de part de marché de produits destinés aux adultes, en termes de ventes nettes en dollars, et l'écart avec les trois premiers se réduit. Nous sommes convaincus que la capacité, l'évolutivité et les possibilités d'innovation de Belleville continueront à stimuler les ventes et la croissance dans l’ensemble des catégories. »

Regardez maintenant la présentation en images du Centre d'excellence HEXO à Belleville.

À propos d’HEXO

HEXO est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4faf0fa-0cde-4dfb-acd2-46d72498a622