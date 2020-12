Havila Shipping ASA er tildelt nye kontrakter med Equinor Energy AS for PSV fartøyene Havila Charisma og Havila Foresight.

Hver kontrakt er for en fast periode på 3 år i direkte fortsettelse av nåværende kontrakter.

Equinor Energy har fire opsjoner for forlengelse av kontraktene, hver opsjon har en varighet på ett år for hvert av fartøyene.

Begge fartøyene har betjent Equinor fra de ble levert, Havila Foresight fra Januar 2008 og Havila Charisma fra Desember 2012.

Fartøyene fikk installert batteri og landstrømsanlegg i 2018.

Kontakt:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12