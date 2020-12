December 10, 2020 07:10 ET

Det vises til børsmelding av 10 september 2020 hvor det informeres om Aqua Bio Technology ASA (ABT) kjøper alle rettigheter til Moana Skincare.

Dette kjøpet er nå gjennomført og ABT forventer i nær fremtid å inngå en tre års avtale om distribusjon av Moana produktene på New Zealand og Australia.

Moana Skincare består i dag av en portefølje med 19 hudpleieprodukter hvor

flertallet av produktene er basert på potente ekstrakter fra planter som finnes

i New Zealands urørte natur. Disse har blitt brukt i tradisjonell medisin av

landets urbefolkning, Maoriene, i århundrer. Hjørnestenen i Moana Skincares

hudpleieprodukter er en sertifisert organisk rødalge som finnes i

farvannene rundt New Zealand.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.



Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig

bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært

effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle

ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten

naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og

profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Euronext Expand.