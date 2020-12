TORONTO, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la prochaine étape de son parcours en rapide évolution d’implication sociale, Green Shield Canada (GSC) est heureuse d’annoncer un financement de 4 millions de dollars accordé à six nouveaux partenariats avec des fondations communautaires. Ces nouveaux partenariats – avec la Kitchener Waterloo Community Foundation, la Fondation communautaire d’Ottawa, la Fondation du Grand Montréal, la Toronto Foundation, la Fondation Québec Philanthrope et la Haida Gwaii Community Foundation – doublent le réseau de GSC au Canada, qui compte maintenant douze fondations communautaires partenaires qui bénéficient d’un financement total de 10 millions de dollars.



Comme pour les 6 millions de dollars que GSC a investis dans six fondations communautaires en 2018 pour célébrer 60 ans de responsabilité sociale et de dons de bienfaisance, ce dernier financement sera principalement destiné aux programmes communautaires visant à améliorer l’accès aux soins de santé mentale et buccodentaires, les deux principaux secteurs d’intervention du programme des impacts sur la société de GSC. De plus, GSC et les fondations communautaires examineront maintenant l’impact de la COVID-19 et chercheront à apporter une perspective d’équité dans le processus d’octroi des dons.

Le soutien de GSC par l’intermédiaire des fondations communautaires a déjà eu un impact positif sur la vie de plus de 15 000 Canadiens.

En reconnaissance du travail de Sherry Peister, présidente du conseil d’administration de GSC nouvellement retraitée qui vit dans la région de Waterloo, le don de 500 000 $ est fait en son nom à la Kitchener Waterloo Community Foundation. Ce don comprend un fonds de dotation permanent de 200 000 $ qui sera appelé le Fonds d’impact communautaire Sherry Peister de GSC.

Enfin, dans le cadre de ses efforts continus pour aider à construire des communautés plus équitables et plus inclusives, GSC a versé au total plus de 200 000 $ pour remédier à l’impact disproportionné de la COVID-19 sur des segments précis de la population, et s’attaquer à des questions plus larges d’égalité des genres et de justice raciale, notamment à trois fonds nationaux :

Le Black Opportunity Fund, hébergé par la Toronto Foundation;

Le Fonds pour l’égalité des genres, hébergé par les Fondations communautaires du Canada;

Le Fonds de résilience des peuples autochtones, hébergé par les Fondations communautaires du Canada.



« L’année 2020 a été incroyablement difficile et nos communautés ont besoin de soutien, maintenant plus que jamais, explique Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. Les fondations communautaires ont fait leurs preuves en tant que partenaires efficaces dans l’identification des besoins et des priorités locaux. C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée d’étendre ce partenariat et d’avoir un impact encore plus important dans les années à venir. »

Cette annonce fait suite à l’annonce du lancement fin novembre d’un partenariat de 6,15 millions de dollars entre GSC et l’Université de Toronto pour créer une nouvelle clinique dentaire et le plus important programme de recherche en santé buccodentaire jamais mis en place au Canada.

À propos de Green Shield Canada

