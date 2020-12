December 10, 2020 07:30 ET

Talenom toteuttaa kasvustrategiaansa ostamalla kaksi tilitoimistoa Ruotsissa ja laajenee Växjöhön

Talenom Oyj on sopinut ostavansa Ekonomianalys KL AB:n ja Persson & Thorin AB:n tilitoimistot Ruotsissa. Yrityskauppojen myötä Talenom vahvistaa entisestään asemaansa Ruotsin markkinoilla ja laajentaa toimintaansa uudelle paikkakunnalle Växjöhön. Talenom arvioi, että hankintojen jälkeen sen liiketoiminta on riittävän laajalla pohjalla omien ohjelmistojen kannattavalle lokalisoinnille ja käyttöönotolle Ruotsissa. Vahvempi jalansija Ruotsissa tukee myös Talenomin orgaanista kasvua uusilla alueilla Växjössä ja luoteis-Tukholmassa.



Ostokohteiden yhteenlaskettu liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta oli noin 3,5 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 2,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto noin 0,3 miljoonaa euroa (edeltävä 12 kuukauden vertailukausi: 0,5 miljoonaa euroa).

Ostetut liiketoiminnat siirtyvät Talenomille 4.1.2021, joten yritysostoilla ei ole vaikutusta vuoden 2020 ohjeistukseen. Kaupat toteutetaan ostamalla yhtiöiden osakekannat kokonaisuudessaan käyttäen maksuvälineinä suunnatussa osakeannissa merkittäviä Talenom Oyj:n uusia osakkeita ja käteistä. Kauppahintojen yhteismäärä on 2,8 miljoonaa euroa ja mahdolliset lisäkauppahinnat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttyessä enintään 2,2 miljoonaa euroa.

”Olen todella tyytyväinen saadessamme Ekonomianalysin ja Persson & Thorinin toimistot vahvistamaan Ruotsin kasvuamme. Neuvottelujen yhteydessä on syntynyt vahva yhteinen tahtotila muuttaa Ruotsin tilitoimistoalaa yhä konsultatiivisempaan suuntaan ja vapauttaa digitalisaation avulla rutiineista aikaa asiakkaille. Samalla saavutamme strategisesti riittävän koon omien järjestelmiemme lokalisoinnille. Toivotamme uudet toimistot lämpimästi tervetulleeksi Talenomille”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Yrityskaupat ovat keskeinen osa strategiaamme ja tavoitettamme kehittää Talenomista vahva kansainvälinen toimija. Saamme joukkoomme vahvaa konseptuaalista osaamista ja laajennumme Ruotsissa maantieteellisesti. Liiketoimintamme kasvaa kerralla kokoluokkaan, joka mahdollistaa meille huomattavia mittakaavaetuja”, kertoo Talenomin kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen.

Ostokohteiden taloudelliset tiedot ja kauppahinnat ilmenevät oheisesta taulukosta:

1 000 euroa Ekonomianalys KL AB Persson & Thorin AB Yhteensä Tulostietoja 9/19-8/20 9/18-8/19 9/19-8/20 9/18-8/19 9/19-8/20 9/18-8/19 Liikevaihto 2 307 1 672 1 151 1 082 3 459 2 755 Liikevoitto 130 198 195 260 325 457 Siirtyvän yrityksen avaava tase, arvio 4.1.2021 4.1.2021 4.1.2021 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 0 0 0 Muut varat 567 332 899 Vastaavaa yhteensä 567 332 899 Oma pääoma 71 200 271 Pitkäaikainen vieras pääoma 0 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma 496 132 629 Vastattavaa yhteensä 567 332 899 Työntekijöiden lukumäärä 27 15 42 Kauppahinta rahana 482 609 1 091 Kauppahinta osakkeina 1 125 584 1 709 Kauppahinta yhteensä 1 607 1 193 2 799 Lisäkauppahinta max. 1 558 682 2 240

Kauppaan liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittävät 136 807 uutta osaketta rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 7.1.2021. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 43 351 587 osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,3 % Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 7038 554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005–2019.