TORONTO, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Abell Gestion Parasitaire a annoncé qu'elle va offrir à chaque employé d'Abell en Amérique du Nord un cadeau de 500$, les taxes payées, pour soutenir leur communauté et les entreprises locales en cette saison des Fêtes. De plus, les succursales d’Abell au Canada et aux États-Unis verseront 500$ de plus par succursale aux banques alimentaires locales pour aider les personnes souffrant d'une mauvaise nutrition et d'insécurité alimentaire.



“Chez Abell, nous écoutons tous les jours ce que disent nos employés et nos clients autant sur les répercussions de la COVID-19 que sur l’impact que cela peut avoir sur les entreprises, la communauté et leur vie quotidienne,” a déclaré le président d’Abell Gestion Parasitaire, John Abell. “Nous voulions faire quelque chose pour remercier et soutenir non seulement nos employés mais aussi notre voisinage. C'est notre façon d’apporter plus de joies à tout le monde pendant le temps des fêtes”.

Les employés des succursales d’Abell au Canada et aux Etats-Unis recevront des chèques par livraison spéciale cette semaine. Abell encourage les gens à dépenser cet argent dans leur communauté en soutenant les entreprises locales de leurs collectivités en cette période des Fêtes. "Les collectivités sont la pierre angulaire de notre entreprise et nous espérons inspirer les gens à soutenir et à faire ce qu’ils peuvent pour aider leurs entreprises locales à surmonter la pandémie du COVID-19", a ajouté a affirmé John Abell.

Les banques alimentaires en Amérique du Nord ont été gravement touchées par la pandémie cette année et des centaines de milliers de personnes ont besoin d’un soutien alimentaire d’urgence. Abell est fière d’annoncer que ses succursales du Canada et des États-Unis feront un don de 500$ aux banques alimentaires de leurs collectivités locales pour aider les personnes dans le besoin.

"Nous sommes heureux de faire tout notre possible pour aider les banques alimentaires qui connaissent une baisse des dons et une hausse du COVID-19 », a déclaré John Abell. "Nous espérons que ce don témoigne de notre engagement envers les collectivités où nous vivons, travaillons et nous passons notre temps libre."

Abell Gestion Parasitaire est un chef de file nord-américain spécialisé dans la lutte antiparasitaire, l'hygiène et la désinfection offrant aux entreprises et aux propriétaires des solutions efficaces, sûres et fiables depuis 1924. Pour en savoir plus sur Abell, visitez notre site web, www.abellpestcontrol.com

