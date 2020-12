OTTAWA, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après seulement sept mois sur le marché, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est fière d’annoncer que plus de 100 000 Canadiens ont choisi le Bouclier canadien de l’ACEI pour protéger leurs familles contre les logiciels malveillants, les tentatives d’hameçonnage et les autres types de cyberattaques.



Alors que des millions de Canadiens sont forcés de travailler, d’apprendre, d’enseigner et de socialiser en ligne, le Bouclier canadien de l’ACEI est parvenue à éclipser complètement son objectif de 100 000 utilisateurs en un an. En effet, elle y est arrivée en seulement sept mois. En cette courte période de temps, le service a bloqué plus de 20 millions de domaines malveillants et a traité plus de 500 millions de requêtes par jour.

Étant donné que, pour ce temps des fêtes, les Canadiens se préparent à accueillir des milliers de nouveaux jouets et appareils intelligents pouvant se connecter à l’Internet dans leurs foyers, la meilleure façon de demeurer en sécurité est d’utiliser le Bouclier canadien de l’ACEI.

Depuis son lancement, le Bouclier canadien de l’ACEI est toujours resté fonctionnel et a bloqué approximativement un domaine malveillant par utilisateur chaque jour, protégeant ainsi ses utilisateurs contre les cyberattaques.

Le Centre canadien pour la cybersécurité produit le flux de menaces du Bouclier canadien de l’ACEI qui a permis de bloquer plus de 50 000 domaines malveillants depuis son lancement.

Le Bouclier canadien de l’ACEI offre trois niveaux de service : privé (protection des renseignements privés DNS seulement), protégé (protection supplémentaire contre les logiciels malveillants et les cybermenaces) et familial (protection supplémentaire contre le contenu pour adultes). À ce jour, 82 % des utilisateurs ont opté pour le service protégé, 10 % pour le service familial et 8 % pour le service privé.

Le Bouclier canadien de l’ACEI est un service de protection des renseignements privés DNS et de cybersécurité qui opère sur IPv4, IPv6 ainsi que selon les nouvelles normes de chiffrement du DNS, c’est-à-dire DNS sur HTTP (DoH) et DNS sur TLS (DoT).

Le Bouclier canadien de l’ACEI est conçu à partir d’une combinaison entre les flux de menaces publiques et privées, ce qui veut dire qu’il comprend ceux de nos partenaires : Akamai, le Centre canadien de protection de l’enfance et le Centre canadien pour la cybersécurité.

Pour prouver que l’ACEI respecte absolument les renseignements privés de ses utilisateurs, elle a récemment engagé Deloitte S.E.N.C.R.L. pour mener un audit complet sur les pratiques du Bouclier canadien de l’ACEI. Ce dernier a affirmé que « le Bouclier canadien de l’ACEI est conçu adéquatement pour respecter les engagements de l’ACEI concernant la protection des renseignements personnels. » Lisez le résumé du rapport du vérificateur.

« La pandémie a exacerbé les enjeux que nous connaissions déjà au moment où nous commencions ce projet; les foyers canadiens sont vulnérables et n’ont pas les outils nécessaires pour se protéger. Maintenant que des millions de Canadiens sont en télétravail, cette vulnérabilité menace désormais non seulement les données personnelles, mais également les systèmes et les données des sociétés et du public. Nous sommes fiers du rôle critique que le Bouclier canadien de l’ACEI a été en mesure de jouer dans la protection des Canadiens en ligne en ces temps difficiles, et nous espérons que ce service pourra profiter à des millions d’autres utilisateurs dans les années à venir. »

Mark Gaudet, chef d’entreprise, produits de cybersécurité, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet





« L’objectif du Centre pour la cybersécurité est de veiller à ce que tous les Canadiens puissent naviguer en ligne en toute sécurité, mais nous savons que, pour l’atteindre, chaque Canadien devra faire sa part. Le Bouclier canadien de l’ACEI, appuyé par les données uniques sur les menaces fournies par le Centre pour la cybersécurité, constitue une excellente façon pour les Canadiens de passer à l’action afin de mieux se protéger. Nous sommes ravis qu’autant de Canadiens aient pris leur sécurité et la protection de leur vie privée en main en choisissant cette solution de cybersécurité 100 % canadienne. »

Scott Jones, dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité





L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, l’ACEI conçoit des technologies et des services de cybersécurité qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de l’ACEI exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

