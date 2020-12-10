伊利诺伊州威尔梅特和威斯康星州贝洛伊特, Dec. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 合作开发尿激酶型纤溶酶原激活物受体放射免疫疗法（uPRIT）用于重症新冠肺炎患者潜在治疗的Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq: MNPR）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC今天宣布选定uPRIT临床候选药物。Monopar和NorthStar与IsoTherapeutics Group LLC合作生成一组uPRIT向导化合物，然后由Aragen Bioscience Inc.进行筛选，确定出了一种uPRIT临床候选药物和数个备用候选药物。



uPRIT是Monopar专有的人源化尿激酶纤溶酶原激活剂受体（uPAR）靶向抗体MNPR-101的类似物，已经过修饰以实现治疗性放射性同位素附着。uPRIT以很高的亲和力与uPAR结合，并被认为可以选择性识别表达该靶点的异常激活促炎性免疫细胞，并可能会调控导致严重新冠肺炎患者呼吸衰竭和不良预后的细胞因子风暴。

在最近发表的几项研究中，作为重症新冠肺炎潜在的预后生物标记物，活化型的uPAR血液循环可溶形式（suPAR）得到了越来越多的关注。Rovina等人2020年的文章表明，入院时suPAR水平较高的患者发展为重度呼吸系统衰竭的可能性要高出17倍 (p= 0.000000012) 。Arnold等人2020年的文章表明，在所有接受考查的生物标志物中，suPAR在预测结局方面（如转入重症监护室和死亡）表现最佳；Eugen-Olsen等人2020年的文章表明，新冠肺炎患者suPAR水平较低预示轻症结局。

使用uPRIT的目的是结合并迅速消除异常激活的免疫细胞，从而迅速关闭细胞因子风暴。如果uPRIT在这种情况下有效，则也可能有效治疗以快速和重度全身性炎症反应为特征的其他疾病，包括某些肺炎和败血症。

具有最显著uPAR结合特征的uPRIT获选进入试验性新药研究。“选择uPRIT候选药物使我们能够开始临床前研究，并使我们距离进行人体临床试验更近一步。”Monopar首席科学官MAndrew Mazar博士说到， “即使在有新冠肺炎疫苗的情况下，对于没有接种疫苗者或疫苗无效的患者，以及因此感染重症新冠肺炎者而言，仍将需要治疗方案。长期来看，成功抗击新冠肺炎将需要采取预防和治疗双管齐下。”

“我们uPRIT项目的这一迅速进展凸显了Monopar、NorthStar和我们合作伙伴的创新和协作努力，” NorthStar高级副总裁兼首席科学官James Harvey博士评论道， “在短期内选择出高度特异性的重症新冠肺炎潜在治疗候选药物是一项巨大的成就。”

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。 Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。 如需获取更多信息，请访问：www.monopartx.com。请在LinkedIn和Twitter上关注Monopar。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenix®系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问：www.northstarnm.com。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括关于以下内容的陈述：选择的MNPR-101衍生uPRIT调控导致重症新冠肺炎患者呼吸衰竭和不良预后的细胞因子风暴的能力；已发表研究中的生物标志物是否可在uPRIT临床前和临床研究中重复；uPRIT有效治疗以快速和重度全身性炎症反应为特征的其他疾病的能力（包括某些肺炎和败血症）；以及uPRIT是否会在临床前研究中获得成功，或者是否推进到重症新冠肺炎患者中进行的临床试验。前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作；完成临床前和临床开发以及潜在商业化所需的额外资本；uPRIT无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；uPRIT无法使用uPAR进入这些细胞并释放细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保存正常组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；疫苗得到广泛使用或治疗方法一旦被批准上市并可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar和NorthStar没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar和NorthStar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

联系人：

Monopar Therapeutics Inc.

投资者关系：

Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com

NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

投资者关系：

Paul Estrem

高级副总裁兼首席财务官

pestrem@northstarnm.com