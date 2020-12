Gabriel Holding A/S

December 10, 2020 08:49 ET

På generalforsamlingen d.d. blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og det foreliggende regnskab godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales kr. 5,00 pr. aktie á kr. 20.



Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard, Pernille Fabricius og Søren B. Lauritsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisorer.

Bestyrelsen fik fortsat sin bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til en samlet værdi på 7,6 mio. kr., svarende til 20% af selskabets aktiekapital, til et vederlag,

der svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede køberkurs på Nasdaq OMX Copenhagen med en margin på +/- 10%. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra datoen for generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen vedr. vederlagspolitik og ændring af selskabets vedtægter blev ligeledes vedtaget. Vederlagspolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside.

