WINNIPEG, Manitoba, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : La North West Company Inc. (la « société » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre se terminant le 31 octobre 2020. Elle a également annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,36 $ par action aux actionnaires inscrits au registre en date du 31 décembre 2020, qui sera versé le 15 janvier 2021.



« North West continue à fournir les produits et les services essentiels dont les gens dépendent en cette période de pandémie sans précédent, a indiqué le président et chef de direction, Edward Kennedy. Nos associés sont entièrement dévoués, animés d'un esprit communautaire et sont entreprenants comme le montre leur capacité à relever les défis et à saisir les occasions différentes qui se présentent. Je suis particulièrement fier de la façon dont nous nous sommes acquittés d'une plus grande responsabilité communautaire tout en restant centrés sur les besoins des clients qui sont en constante évolution. À tous les égards, la santé et la sécurité demeurent notre priorité tel que le démontre le faible taux de transmission de la COVID-19 dans nos milieux de travail et nos espaces commerciaux.

Nos revenus de ventes témoignent de notre capacité à répondre aux besoins sur une base quotidienne ainsi que de notre force et de notre capacité exceptionnelles à poursuivre nos activités dans des conditions d'exploitation difficiles, sans perturbation grave. Ce sont les principales raisons pour lesquelles nous avons augmenté nos parts de marché dans toutes nos bannières et régions.

Nous nous efforçons autant à prendre des mesures immédiates contre la pandémie qu'à faire en sorte que North West devienne un choix encore plus attrayant pour la clientèle dans les années à venir. Nous étions fort avancés avant mars dernier et depuis, nous avons tissé des liens plus serrés avec nos clients existants et nouveaux. Nous voyons de nouvelles occasions de croissance qui renforcent ces liens et nos compétences principales.

À l'heure actuelle, nous bravons les phases les plus précaires de la pandémie et le stress sur les gens et les communautés avec lesquels nous travaillons est à son plus haut. Notre détermination, notre expérience et nos ressources sont plus considérables qu'avant et je suis sûr que nous serons une présence plus fiable, rassurante et sûre au cours des prochains mois et jusqu'à ce qu'un vaccin soit distribué à grande échelle ».

Faits saillants financiers

Les ventes consolidées du troisième trimestre ont augmenté de 6,4 %, pour atteindre 553 M$. Elles étaient en hausse de 17,8 % à magasins comparables et sont attribuables, notamment, à des gains de part de marché et à des facteurs liés à la COVID-19, incluant une évolution continue vers l'achat local ainsi qu'un soutien financier fourni par différentes juridictions dans lesquelles l'entreprise exerce ces activités. Ces facteurs ont été, en grande partie, compensés par une baisse des ventes causée par la vente de 36 magasins Tigre Géant de l'entreprise qui a été réalisée au cours du deuxième trimestre (la « transaction Tigre Géant »).

La marge brute a augmenté de 9,3 % en raison de la hausse des ventes et d'une augmentation de 88 points de base du taux, comparativement à l'an passé, principalement en raison des changements favorables dans la composition des ventes de produit et d'une plus grande rotation des stocks, ce qui a contribué à réduire les démarques et les freintes de stock. Ces facteurs ont été partiellement compensés par des taux de marge plus faibles dans les îles Vierges britanniques et par une combinaison plus élevée de ventes chez Cost-U-Less (« CUL »), dont le taux de marge brute plus bas est un aspect normal pour ce type de magasin-entrepôt à escompte, et par l'impact des ventes en gros de produits alimentaires à marge plus faible dans le cadre de la transaction Tigre Géant.

Les dépenses administratives, de vente et d'exploitation (« Dépenses ») sont restées stables par rapport à l'année passée, affichant une baisse de 158 points de base en pourcentage des ventes. La baisse des dépenses reliées à la transaction Tigre Géant et la diminution des frais administratifs au Canada ont été compensées par une augmentation des coûts de la rémunération en actions, une hausse des coûts du plan d'incitation annuel et l'impact des dépenses liées à la COVID-19. Sans compter l'impact des coûts de la rémunération en actions, les dépenses ont diminué de 8,5 M$, soit 6,4 %, et ont baissé de 308 points de base en pourcentage des ventes. Cette baisse est principalement attribuable aux réductions précédemment mentionnées et à l'impact de 2,3 M$ en frais d'ouverture de magasins, de restructuration des bureaux de soutien et de relocalisation des opérations internationales l'année dernière.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 15,9 M$, pour atteindre 52,9 M$, par rapport à 37 M$ l'année dernière, tandis que le bénéfice avant intérêts, les impôts sur le revenu, la dépréciation et l'amortissement (BAIIDA2) a augmenté de 16,4 M$, s'établissant à 75,7 M$, en raison des ventes, de la marge brute et des dépenses dont il est fait mention précédemment. Le BAIIDA ajusté2, qui exclut les coûts de la rémunération en actions, a augmenté de 24,8 M$ par rapport à l'année dernière et étaient de 15,1 % en pourcentage des ventes par rapport à 11,3 %, l'impact de l'augmentation des ventes et de la marge brute au cours du trimestre ayant plus que compensé pour les dépenses plus élevées.

Le bénéfice net a augmenté de 11,1 M$ de dollars, pour atteindre 35,9 M$. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 34,6 M$ et le bénéfice dilué par action, à 0,71 $ par action, comparativement à 0,49 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net2 ajusté, qui exclut l'impact des coûts de la rémunération en actions après taxes, a augmenté de 18,5 M$ par rapport à l'année dernière, en raison de la croissance des gains dans les opérations canadiennes et internationales et découlant des facteurs cités précédemment.

Des informations complémentaires sur les résultats financiers sont offertes dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre 2020 de la société, le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés non vérifiés de la période intermédiaire, qui peuvent être consultés dans la section « Investisseurs » du site Web de la société à l'adresse suivante : www.northwest.ca.

Conférence téléphonique du troisième trimestre

North West organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats le 9 décembre 2020 à 13 h 30. (Heure centrale). Pour y avoir accès, veuillez composer le 416-340-2217 ou le 800-806-5484 avec le code d'accès 3198094. La conférence téléphonique sera archivée et vous pourrez y accéder en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 avec le code d'accès 4473728 le ou avant le 9 janvier 2021.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces énoncés ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il ne faut pas se fier aux énoncés prospectifs, car ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement, les dépenses en capital ou les réalisations de la North West diffèrent considérablement des résultats, du rendement, des dépenses en capital ou des réalisations futures prévus, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris les intentions de la société concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact prévu de la pandémie de COVID-19 sur les activités de l'entreprise, les plans de continuité des activités connexes de l'entreprise et la réalisation des économies attendues des plans de réduction des coûts administratifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution de la loi et de la réglementation, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2020. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de l'entreprise

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et de produits et services de tous les jours dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 211 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

1 En excluant l'effet du change

2 Voir la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion

Pour de plus renseignements, s'adresser à :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1482; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : jking@northwest.ca