Capgemini accélère la transition vers la 5G et les technologies réseau de nouvelle génération avec le lancement d’un nouveau Lab 5G as-a-Service

Ce laboratoire 5G Altran offre un environnement complet pour la conception, le développement et l’expérimentation de nouvelles solutions de virtualisation de réseaux et de déploiement 5G/Edge

Paris, le 10 décembre 2020 – Le groupe Capgemini, enrichit son offre « Intelligent Industry » avec le lancement d’un Lab Altran 5G et 5G as-a-Service (LaaS) destiné aux opérateurs de télécommunications, entreprises et fabricants d’équipements (OEMs). Basé à Fundão, au Portugal, ce nouveau laboratoire est essentiel pour offrir des services d’intégration et de validation des nouvelles solutions qui apparaissent dans l’écosystème des télécommunications, et notamment celles développées par les équipementiers. Les laboratoires 5G constituent un élément clé de la stratégie du groupe Capgemini dans l’« Intelligent Industry » visant à aider ses clients à faire les bons investissements au service d’une transformation fondée sur la donnée et à saisir les opportunités de la révolution digitale permise par la 5G et l’Edge.

Le Lab Altran 5G est spécialisé dans le développement de capacités et solutions réseau. Il vient supporter l’offre Lab-as-a-Service (LaaS) fondée sur le Cloud qui fournira des services de prototypage, de conception et de développement ainsi qu’un environnement d’expérimentation et de validation des nouvelles solutions de virtualisation réseau et de déploiement 5G. Le laboratoire offre également une plateforme de démonstration qui permet de mener des simulations, des tests de faisabilité et pilotes, ainsi qu’un incubateur d’applications industrielles 5G (5G Industry Applications Incubator) s’appuyant sur un écosystème 5G complet. Le lancement d’autres laboratoires 5G, spécialisés dans le développement de cas d’usages de la 5G pour les verticaux de l’industrie, sera annoncé très prochainement.

Le laboratoire est hébergé dans un centre spécialisé et doté d’une infrastructure sécurisée ; toutes les ressources du laboratoire, qu’elles soient matérielles ou virtuelles, sont accessibles et pilotables à tout moment et depuis n’importe quel emplacement, grâce un portail d’accès web sécurisé. Enfin, le laboratoire 5G dispose d’un datacenter, d’équipements de réseau, d’environnement de développement logiciel, de plateformes et d’outils permettant à nos clients de créer à tout moment des environnements flexibles, modulables et sécurisés.

« La nouvelle offre 5G as-a-Service d’Altran s’inscrit dans la stratégie du groupe Capgemini d’accélération et d’innovation de l’écosystème 5G. La création de ce laboratoire est la suite logique pour continuer à développer notre leadership en matière de 5G et de technologies de nouvelle génération », déclare Dietmar Wendt, Président de l’activité Télécommunications, Altran. « Avec l’augmentation du volume de données et son utilisation massive dans tous les secteurs, ce laboratoire constitue un atout essentiel pour accompagner nos clients dans leurs stratégies de transformation vers une industrie intelligente dans un écosystème 5G. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com

