MONTRÉAL, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer le lancement de son nouveau terminal de distribution intérieur à New Richmond, au Wisconsin. Cette nouvelle installation polyvalente comprendra des rampes pour véhicules assemblés ainsi qu’un terminal intermodal qui accueillera les envois intermodaux des expéditeurs et des destinataires de la région métropolitaine de Minneapolis et de Saint Paul, au Minnesota.



Le terminal situé à New Richmond, au Wisconsin, qui ouvrira le 1er mars 2021, offrira au marché des villes jumelles un accès direct au service intermodal du CN. Grâce à ce nouveau service, les clients pourront mieux servir l’important marché de consommation de Minneapolis et Saint Paul, en plus de bénéficier d’une autre solution d’expédition vers ce marché en pleine croissance. Le terminal de New Richmond donnera aux expéditeurs un accès au réseau de grande envergure du CN. Ce réseau relie trois côtes continentales et offre des services à toute une gamme d’entreprises importatrices et exportatrices, notamment dans les secteurs des véhicules automobiles, des biens de consommation finis, des céréales, du soja et des produits forestiers.

« L’aménagement par le CN de cette nouvelle installation à New Richmond donnera aux exportateurs de produits agricoles un accès essentiel à des conteneurs et leur permettra de répondre à la demande des clients en Europe et en Asie. Le transport concurrentiel par conteneurs est indispensable au secteur agricole américain pour assurer l’envoi de marchandises de grande valeur, dont des produits céréaliers spécialisés, du soja et des ingrédients alimentaires, vers le marché de consommation mondial en croissance. Le service ferroviaire intermodal offre aussi l’avantage de réduire les impacts environnementaux et les coûts de transport en contribuant à la diminution du nombre de camions longue distance qui circulent abondamment sur les autoroutes pour acheminer des conteneurs internationaux en provenance de Chicago vers les villes jumelles. Nous espérons que cette nouvelle installation renforcera encore davantage le rôle majeur de centre régional de transport et de logistique que jouent les villes jumelles et l’ouest du Wisconsin. »

- Bruce Abbe, conseiller stratégique pour les échanges commerciaux et le transport, Specialty Soya & Grains Alliance

« Le nouveau terminal intermodal du CN à New Richmond représentera un atout très important pour les exportateurs du nord et de l’ouest du Wisconsin, notamment les agriculteurs, les producteurs de bois franc et les fabricants. Notre comité consultatif sur le transport des marchandises a fait du transport intermodal sa priorité absolue, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé ensemble à l’atteinte de cet objectif. »

- Craig Thompson, secrétaire désigné du Department of Transportation du Wisconsin

« Nous sommes fiers d’offrir ce nouveau service qui soutiendra nos clients de Minneapolis et de Saint Paul grâce à une capacité accrue et à une portée étendue. Le terminal de New Richmond, qui est situé stratégiquement au centre du réseau du CN, permet un accès direct à notre réseau ferroviaire fiable reliant trois côtes et facilite l’importation de véhicules et de produits de consommation de partout dans le monde. Les clients bénéficieront maintenant d’un autre lien direct vers les marchés du Midwest ainsi que d’une nouvelle option efficace d’expédition de leurs marchandises destinées aux marchés mondiaux. »

- Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d’approvisionnement, Produits de consommation, au CN

« L’ouest du Wisconsin applaudit cet important investissement local qui offre une portée mondiale à nos membres et à nos collectivités. Notre emplacement stratégique, qui est relié aux grands marchés de consommation grâce à une infrastructure clé comme le réseau ferroviaire du CN, est essentiel à la croissance de notre économie et permettra d’amorcer la relance après la pandémie de COVID-19. »

- Steve Jahn, Directeur général, Momentum West

Présence du CN au Wisconsin :

Dépenses en immobilisations : environ 970 M$ au cours des cinq dernières années; 100 M$ en 2020

Effectif : environ 1 413 personnes

Milles de parcours en exploitation : 1 428

Partenariats communautaires : 165 000 $ en 2019

Dépenses à l’échelle locale : 240 M$ en 2019

Impôts et taxes en espèces versés : 21 M$ en 2019

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

