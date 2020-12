MONTRÉAL, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’apport inestimable des équipes de travail en résidence privée pour aînés a été célébré hier soir, 9 décembre, à l’occasion d’un tout premier gala virtuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Les noms des lauréats des Prix reconnaissance employés ambassadeurs ainsi que des Prix distinction y ont été dévoilés.



Les Prix reconnaissance employés ambassadeurs, qui récompensent le dévouement au travail des employés, sont remis depuis 2017 et les Prix distinction, qui soulignent la contribution exceptionnelle de résidences privées pour aînés à l’amélioration de la qualité de vie de leurs résidents, depuis 2013. Pandémie oblige, le virage virtuel a été retenu cette année, avec pour maître de cérémonie l’animateur David Bernard. Visionner le gala virtuel 2020

Des employés exemplaires

Les résidents du Manoir Stanstead en Estrie ont pu bénéficier de la présence de quinze employés qui se sont confinés avec eux à la résidence pendant un mois lors de la première vague d’épidémie de COVID-19, cela afin de limiter les risques de contamination auprès d’eux. Cela a valu le Prix esprit d’équipe et leadership – 99 unités et moins à cette résidence.

Lorsqu’une potentielle contamination de COVID-19 a été appréhendée à la résidence Château Pierrefonds, à Montréal, l’infirmière clinique Josée Tremblay a instantanément créé une cellule de crise, réussissant entre autres à confiner 100 résidents en perte d’autonomie de façon sécuritaire en moins de 24 heures. Elle a remporté le Prix esprit d’équipe et leadership – 100 unités et plus.

L’équipe de la division des soins de la résidence Les Terrasses Dominicaines, à Trois-Rivières, a rendu possible la fin de vie d’une résidente dans son appartement, accompagnée de son mari et de ses enfants, en plein cœur de la pandémie de COVID-19. Pour ce geste empreint de dignité et d’amour, elle a remporté le Prix engagement exceptionnel – 99 unités et moins.

Stéphanie Langlais est responsable des loisirs par intérim à la résidence Le VÜ, à Sherbrooke. Peu après son entrée en poste, elle a dû rapidement s'adapter aux contraintes liées à la pandémie de COVID-19, ce qu’elle a fait avec brio. Elle a été la pierre angulaire du maintien du dynamisme dans la résidence. Elle a remporté le Prix engagement exceptionnel – 100 unités et plus.

Catherine Ducharme occupe le poste de directrice régionale des soins au sein des Résidences Soleil. Elle est à la tête de plusieurs initiatives mises en place au cours des dernières années, notamment le « Berce-O-Thon » au profit de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Son engagement des plus inspirants lui a valu le Prix engagement social et communautaire.

Plus de détails sur les lauréats : www.rqra.qc.ca/laureats-ambassadeurs-2020

Les Prix distinction 2020 : des projets porteurs pour les aînés

Le prix Réalisation de l’année, catégorie 99 unités et moins, a été attribué à la résidence Les Jardins Saint-Sacrement, située à Québec, pour son projet d’aménagement d’un parc sécuritaire et attrayant pour les résidents, leurs familles et les gens du quartier. Cette oasis de verdure constitue un endroit de calme et de ressourcement pour les résidents.

Le projet « l’Escouade », que porte la résidence Les Jardins Intérieurs du groupe Cogir, a remporté le Prix réalisation de l’année – 100 unités et plus. Cette initiative marquée par l’embauche d’employés et le recours à des bénévoles a été déployée au printemps 2020 pour faciliter le quotidien des résidents. L’escouade offrait également du soutien au personnel afin de répondre aux mesures sanitaires exigées par la santé publique.

Gagnante du prix Coup de cœur 2020, la résidence Chartwell Bois-de-Boulogne de Montréal s’est illustrée grâce à la réalisation « Saut en parachute, rêve d'une vie ». Monsieur Pierre Poirier, 87 ans, a pu concrétiser ce rêve de s’élancer dans les airs, grâce à l’organisme Rêve d’une vie Canada et sa résidence.

Le conseil d’administration du RQRA salue le travail des employés en résidence pour aînés

En cette année 2020, qui passera à l’histoire en raison des grands bouleversements qu’engendre la pandémie de COVID-19, le conseil d’administration du RQRA réservait toute une surprise à l’assistance en accordant la Mention spéciale du CA à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs des résidences privées pour aînés. Félicitations à toutes ces femmes et à tous ces hommes de cœur!

Plus de détails sur les lauréats : www.rqra.qc.ca/laureats-distinction-2020

Citation :

« Plus que jamais cette année, il importait de rendre hommage aux équipes qui travaillent sans relâche en résidence privée pour aînés pour assurer la santé, la sécurité, mais aussi le bonheur des résidents, a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA. Nous nous faisons ainsi un point d’honneur de reconnaître leurs efforts à leur juste valeur. »

À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 800 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent près de 100 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.