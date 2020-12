December 11, 2020 00:00 ET

Baltika Grupp jätkab uuenenud strateegial põhineva ärimudeli elluviimist, keskendudes edaspidi vaid naisterõivaste brändi Ivo Nikkolo arendamisele ja turustamisele.

Ühele brändile keskendumine võimaldab vähendada kulubaasi ja võimaldada lihtsamini siseneda võtmeturgudele müügivõimaluste laiendamiseks. Ettevõtte eesmärk on arendada Ivo Nikkolost rahvusvaheline bränd, alustades Baltikumist ja liikudes edasi teistesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse. Osaliselt alates 2021. aasta kevadsuvest ja täismahus sügistalvest saab Ivo Nikkolo kollektsioon olema kaasaegne ning eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid mõistlikul hinnatasemel. Samuti pakkuda ühtlaselt tugevat kliendikogemust nii kauplustes kui ka veebipoodides ja -platvormidel.

Ivo Nikkolo peadisaineriks on laialdase ning rahvusvahelise kogemusega Margot Vaaderpass, kes on tegelenud nii toote- kui rõivadisainiga ning on Ivo Nikkolo disainimeeskonnas varemgi töötanud.





Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com