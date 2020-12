Coop Panga 2020. aasta novembri majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas novembris 2100 võrra ja ulatus kuu lõpuks 84 100-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 36%.

Panga klientide hoiuste maht kahanes novembris 3 miljoni euro võrra ulatudes novembri lõpu seisuga 746 miljoni euroni. Kodumaiste äri- ja eraklientide hoiused kasvasid kokku 11 miljonit eurot, peamiselt rahvusvahelistelt hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiuste maht vähenes 14 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 47%.

Panga neto laenuportfell kasvas novembris 18,5 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 645 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 44%.

Laenude allahindluse kulu oli novembris 0,5 miljonit eurot.

Aastaga on panga netotulud kasvanud 32% ja tegevuskulud 16%. Pank teenis novembris 660 tuhat eurot puhaskasumit. Käesoleva aasta 11 kuuga on panga puhaskasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 22%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:



„Hoolimata jätkuvalt keerulisest majanduskeskkonnast on Coop Panga klientide arv ja laenuportfell järjepidevalt kasvanud – nii oli see ka novembris. Meie kasv tuleneb eelkõige sellest, et tegutsedes turul kodumaise pangana, tunneme hästi siinse turu võimalusi ja vajadusi. See annab meile eelise uute klientide kaasamiseks ja kohalike ettevõtete ja riigiasutustega koostöö tegemiseks.

Alates Moody’se investeerimisjärgu krediidireitingu saamisest käesoleva aasta augustist, oleme näinud veel üht positiivset muutust: kodumaiste hoiuste sissevool panka on järjepidevalt suurenenud. See on võimaldanud meil vähendada välisriikidest kogutud kallimaid hoiuseid, mis kajastub ka novembris väikse kahanemise teinud hoiuste mahus.

Meie finantseerimiskulu on aastaga alanenud 1%-lt 0,9%-le ja see omab selget positiivset mõju meie kasumlikkusele.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 84 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manus