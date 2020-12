December 11, 2020 03:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.12.2020 KLO 10.00

Huhtamäki investoi kasvuun Venäjällä

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki investoi kasvuun Venäjällä. Vastatakseen vähittäiskaupan ja kananmunapakkaamisen nopeaan kehitykseen Itä- ja Keski-Venäjällä, yhtiö perustaa Alabugassa, Tatarstanissa sijaitsevan yksikkönsä yhteyteen uuden kuitupakkaustehtaan. Valmisteleva työ tontilla on käynnissä ja kuitupakkaustuotannon odotetaan alkavan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

“Venäjä on yksi avainmarkkinoistamme”, sanoo Eric Le Lay, vastikään yhdistetyn Fiber and Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin johtaja. ”Lisäkapasiteetti kierrätyskuidusta valmistetuille kananmunapakkauksille tukee kannattavaa kasvua Venäjällä jatkossakin. Sijainti Alabugassa, Tatarstanissa mahdollistaa paremman palvelun nopeasti kehittyvällä Keski- ja Itä-Venäjän alueella toimiville asiakkaillemme”, hän jatkaa.

Huhtamäki aloitti Venäjän markkinoilla vuonna 1980 toimittamalla Suomessa valmistettuja tuotteita Moskovan Olympialaisiin. Tuotanto Venäjällä aloitettiin vuonna 1994 Ivanteevkassa lähellä Moskovaa, missä Huhtamäki nykyään valmistaa sekä tarjoilupakkauksia että kuitupakkauksia. Alabugan yksikkö Tatarstanissa aloitti toimintansa vuonna 2016, alun perin kartonkipikariyksikkönä. Vuonna 2019 Huhtamäen liikevaihto Venäjällä oli 108 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 700 ihmistä kahdessa tuotantolaitoksessa.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Calle Loikkanen, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

Media: Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863

Venäjällä: Natalia Valukhova, johtaja, puh. +7 495 783 37 31

