Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2020









Fortsat rigtig god udvikling i 4. kvartal giver opjustering





København, 11. december 2020





cBrain kunne i forlængelse af Q3 2020 notere en rigtig god udvikling og en højere vækst end tidligere forventet, specielt i relation til salg af softwareabonnementer. På den baggrund opjusterede cBrain i oktober sine forventningerne for regnskabsåret 2020 til en omsætningsvækst på 18-20% samt en indtjening før skat (EBT) på 10-12%.

Den gode udvikling er fastholdt i Q4, hvorfor cBrain nu opjusterer sine forventninger for regnskabsåret 2020 til en omsætningsvækst på mindst 21% samt en indtjening før skat (EBT) på mindst 13%.

Det bemærkes, at opjusteringen er baseret på realiserede tal frem til november måned samt kendte ordrer. En stærk årsafslutning kan styrke resultatet yderligere, hvorfor cBrain kun har angivet en nedre forventning til omsætningsvækst og indtjening.

cBrains forretning og vækstplan er baseret på salg af standardproduktet F2, som er designet og bygget til at understøtte digitalisering i den offentlige sektor. Oprindelig blev F2 solgt i form af softwarelicenser, men gennem en årrække har cBrain, som led i vækstplanen, omlagt sin forretning med henblik på at sælge F2 som abonnement i form af en såkaldt Software-as-a-Service (SaaS).

Som følge heraf er den største del af cBrains softwareomsætning i dag baseret på salg af softwareabonnementer. I forbindelse med regnskabet for 1. halvår 2020 kunne cBrain således oplyse, at den samlede omsætning af abonnementer, herunder cloud services, vedligeholdelse softwarelicenser og support, nu udgjorde 48% af den samlede omsætning i halvårsregnskabet.

Det er derfor med stor tilfredshed, når cBrain nu kan notere, at den markante vækst i salg af softwareabonnementer er fastholdt og forventes yderligere øget i 2. halvår. cBrain forventer således, at den samlede vækst i salget af abonnementer i regnskabsåret 2020 bliver over 30%.

Det øgede salg af abonnementer påvirker kun omkostningerne i meget begrænset omfang, og den højere forventning til vækst i salg af abonnementer afspejles derfor direkte i højere forventningerne til indtjeningen.

cBrain udmeldte i starten af året en forventning om en omsætningsvækst på 12-15% og en indtjening før skat (EBT) på 7-10%. cBrain kan derfor glæde sig over et særdeles positivt år, hvor specielt den meget positive udvikling i salg af abonnementer betyder, at cBrain gennem året har formået at hæve sine forventninger til omsætningsvækst fra 12-15% til mindst 21% og sine forventninger til indtjening (EBT) fra 7-10% til mindst 13%.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

