FRANKFURT am MAIN, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die COVID-19-Krise lässt Unternehmen in Deutschland derzeit nach Wegen suchen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit, das dezentrale Arbeiten und den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb durch digitale Transformation verbessern. Dies meldet eine neue, heute veröffentlichte Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.



Die Studie „ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2020“ stellt fest, dass zahlreiche deutsche Unternehmen wegen der Pandemie vieles überdenken – etwa die Art und Weise, wie sie arbeiten, mit Anwendern in Kontakt treten, Lieferketten verwalten oder Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Anbieter von digitalen Geschäftslösungen und Dienstleistungen arbeiten deshalb mit Unternehmen aller Branchen zusammen, um sie bei der Implementierung der neuen Strukturen und Arbeitsweisen zu unterstützen.

„Die in diesem Jahr sehr abrupten Veränderungen der geschäftlichen Rahmenbedingungen haben vielen Unternehmen in Deutschland verdeutlicht, dass sie agiler werden und sich auf schnelle Änderungen besser vorbereiten müssen“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA in Deutschland. „Die digitale Transformation kann ihnen dabei helfen, etablierte Prozesse und Managementmethoden zu ändern sowie ihre Technologie auf den neuesten Stand zu bringen.“

Sowohl global agierende als auch regionale Digital Business-Provider beraten demnach deutsche Unternehmen und bieten ihnen Dienstleistungen rund um die Themen Kundenservice, Produktentwicklung und -aktualisierung, Lieferketten-Management sowie Entwurf und Implementierung von Blockchain-Anwendungen.

Das Management der Lieferketten ist ein Bereich, in dem COVID-19 neue Systeme und Prozesse wichtiger denn je gemacht hat, so ISG. Lieferengpässe und Nachfragespitzen bei Waren haben die Notwendigkeit unterstrichen, Lieferketten in Echtzeit und zentral gesteuert zu verwalten sowie Änderungen auch im laufenden Betrieb vornehmen zu können. Diese Anforderungen werden wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten und darüber hinaus bestehen bleiben, so die Studie.

Daneben gewinnt Blockchain bei Unternehmen in Deutschland wie in der ganzen Welt an Zugkraft, da mehr und mehr Proof-of-Concept-Anwendungen in die Produktion übergehen, so die Studie. Die Distributed Ledger-Technologie hat sich vor allem im Banken-, Finanz- und Versicherungswesen durchgesetzt, findet aber auch in anderen Bereichen wie Lieferketten, Zahlungsdiensten, Einzelhandel und Produktion zahlreiche Anwendungen. Einige der führenden Blockchain-Anbieter haben in Deutschland bereits Implementierungen in den Betrieb überführt, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Lieferketten und Logistik.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2020“ bewertet die Leistungen von 55 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): „Digital Business Consulting Services”, „Digital Customer Experience Services”, „Digital Product Life Cycle Services”, „Blockchain Services” und „Digital Supply Chain Transformation Services”.

Die Studie nennt Accenture, Atos, Capgemini, IBM und T-Systems in fünf Marktsegmenten als „Leader“ sowie Cognizant, DXC Technology und Infosys in jeweils drei. Deloitte Digital wird in zwei Quadranten als „Leader“ bewertet, Arvato Systems, Axians, CGI, Computacenter, ec4u, Maibornwolff, Publicis Sapient und PwC in jeweils einem Marktsegment. Zudem werden Cognizant, DXC, HCL und Wipro in jeweils einem Quadranten als „Rising Stars“ bezeichnet – nach ISG-Definition Unternehmen mit „vielversprechenden Portfolios“ und „hohem Zukunftspotenzial“.

Eine überarbeitete Version der Studie ist bei T-Systems erhältlich.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2020“ ist für Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Webseite verfügbar.

