11. december 2020





Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har modtaget godkendelse til fusion fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 26. november 2020 hvori det blev offentliggjort, at Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank ønsker at fusionere, meddeles det hermed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dags dato har godkendt den ønskede fusion, hvilket er en af betingelserne for fusionens gennemførelse.

Fusionens gennemførelse er fortsat betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse hertil i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, samt at fusionen vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger i Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse. Begge generalforsamlinger forventes afholdt den 13. januar 2021.





Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan ske til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. nr. 96 63 21 04.





