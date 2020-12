Selskabsmeddelelse nr. 17/2020

Grindsted, den 11. december 2020



Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har modtaget godkendelse til fusion fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 15/2020, hvori det blev offentliggjort, at Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank ønsker at fusionere, meddeles det hermed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dags dato har godkendt den ønskede fusion, hvilket er en af betingelserne for fusionens gennemførelse.

Fusionens gennemførelse er fortsat betinget af, at Finanstilsynet meddeler tilladelse hertil i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, samt af at fusionen vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger i Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse. Den Jyske Sparekasse har ved selskabsmeddelelse nr. 16/2020 indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 13. januar 2021, og Vestjysk Bank har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes samme dato.





Med venlig hilsen



Niels Fessel Claus E. Petersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte).

