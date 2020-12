Paris, le 11 décembre 2020. Au cours d’une cérémonie virtuelle, Sodexo s’est vu remettre l’Innovation Award 2020, décerné par l’International Facility Management Association (IFMA), pour sa contribution exceptionnelle aux métiers du facility management et pour le développement de son application numérique « Covid-19 Business Management & Operations ». Ce prix vient récompenser l’expertise et la réactivité des Services aux entreprises de Sodexo en matière de facility management.

Dès les prémices de l’épidémie de Covid-19 en janvier 2020, et alors qu’elle commençait à peser sur l’ensemble des entreprises et à devenir un enjeu mondial, les Services aux entreprises de Sodexo, et notamment les équipes Comptes stratégiques internationaux ont développé une application visant à assurer la continuité opérationnelle et la sécurité des environnements de travail sur plusieurs milliers de sites clients dans le monde.

Cette solution, conçue comme un outil d’aide à la décision et de gestion en temps réel, propose plusieurs fonctionnalités clés : suivi des besoins en équipements de protection (EPI), stocks, gestion des risques, et évaluation régulière par compte client des collaborateurs de Sodexo qui sont cas d’infection suspects, confirmés ou en quarantaine, en conformité avec les exigences imposées par le RGPD. Parallèlement, elle a permis aux équipes sur les sites de répondre immédiatement aux besoins de services nouveaux ou modifiés des clients, et d’adapter les services en temps réel, assurer la continuité de l’activité et mettre en œuvre des plans de gestion des coûts.

« Je suis extrêmement fière de recevoir ce prix de l’innovation, qui vient récompenser un formidable travail d’équipe, un esprit d’innovation incroyable, et qui incarne les valeurs fondamentales de Sodexo : l’esprit de service, l’esprit d’équipe, l’esprit de progrès », explique Karen Pleva, Directrice des Comptes stratégiques internationaux, Services aux entreprises, Sodexo. « À cette période, il y avait un besoin urgent de recueillir des informations sur les cas signalés, d’identifier les conséquences sur les sites pour les activités clients et fournisseurs, et de connaître avec précision en temps réel le statut des collaborateurs et des personnes. Nous nous sommes appuyés sur une suite logicielle commerciale, à savoir PowerApps et Power BI de Microsoft, pour développer une structure et un système répondant à nos besoins. L’application a été déployée auprès de nos équipes en seulement quatre semaines de manière particulièrement agile, dans le monde entier. Aujourd’hui, elle fournit un suivi instantané en rapatriant les informations les plus pertinentes et les plus cruciales de 1 400 sites clients dans le monde.

