Le contrat porte à 110 le nombre de tramways FLEXITY commandés pour Zurich



Les tramways FLEXITY pour la ville de Zurich ont remporté cette année le très convoité prix du concours « Red Dot Design » grâce à une combinaison réussie d’éléments rétro qui créent un lien direct avec la ville, un design intérieur convivial et une technologie de pointe

BERLIN, 11 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a20f20-fc7b-475c-971e-861076da49d5/fr

Bombardier Transport, chef de file mondial de la technologie de la mobilité, et l’exploitant du réseau de transport public de Zurich VBZ ont signé un contrat portant sur 40 tramways à plancher bas BOMBARDIER FLEXITY supplémentaires pour Zurich. Cet ajout fait partie d’une option du contrat attribué à Bombardier par VBZ en mars 2017 qui portait sur la livraison de 70 tramways FLEXITY avec une option pour 70 tramways supplémentaires. La présente option pour 40 tramways supplémentaires est évaluée à environ 172 millions de francs suisses (soit 160 millions d’euros, ou 194 millions de dollars US) hors TVA.

« Je suis très heureux que nous puissions maintenant commander 40 tramways FLEXITY supplémentaires pour Zurich, car les besoins en transport public continueront de croître avec l’augmentation de la population. Plus de 50 % des citoyens de Zurich ne possèdent pas d’automobile. Pour conserver cette proportion élevée, l’offre de transport public doit donc être attrayante pour nos clients et les nouveaux tramways FLEXITY y contribuent de manière significative », a déclaré M. Guido Schoch, directeur du réseau de transport public de Zurich VBZ.

« La commande de 40 tramways FLEXITY supplémentaires pour Zurich, passée aujourd’hui, est le meilleur appui que nous ayons pu recevoir de notre client VBZ. Ces tramways à plancher bas innovants, d’une conception remarquable et à la fine pointe de la technologie répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de compatibilité avec l’environnement, de consommation d’énergie, d’accessibilité, de vibrations et d’émissions sonores, et ils offriront un moyen de transport sûr et confortable à la population grandissante de Zurich pour les années à venir », a déclaré Stéphane Wettstein, directeur général de Bombardier Transport en Suisse.

Le premier tramway FLEXITY de la nouvelle flotte de VBZ à Zurich, le véhicule numéro 4 001, a été livré à la Suisse en novembre 2019 pour des essais sur le réseau zurichois et il est entré en service pour le transport des passagers en octobre 2020.

Toujours en 2020, le tramway FLEXITY de Zurich a remporté le célèbre prix international du concours « Red Dot Design » pour la conception du produit. Selon le jury, « FLEXITY Zurich impressionne par une combinaison réussie d’éléments rétro qui créent un lien direct avec la ville, un design intérieur convivial et une technologie de pointe ». Le design extérieur et intérieur est le fruit d’une collaboration entre l’agence de design Milani, Bombardier et VBZ.

À l’extérieur, la conception à plancher bas intégral permet de s’assurer que les portes du tramway s’alignent sur les quais des gares pour faciliter l’embarquement et le débarquement. Les planchers bas combinés à des portes plus larges facilitent l’accessibilité des tramways pour les passagers à mobilité réduite. Le freinage régénératif augmente l’efficacité énergétique de ces tramways et le système d’aide à la détection d’obstacles (ODAS) de Bombardier ajoute un nouveau niveau de sécurité.

À l’intérieur, les nouveaux tramways offrent une capacité de 20 % supérieure à celle des tramways actuellement en service. Les intérieurs spacieux et confortables ont un design ouvert pour améliorer la circulation des passagers et des zones désignées permettent d’accueillir facilement les passagers en fauteuil roulant, ainsi que les voyageurs avec des poussettes ou des bagages. Des horaires dynamiques et des systèmes embarqués d’information passagers dynamique garantissent que les passagers reçoivent les toutes dernières informations voyageurs tout au long du trajet.

Les tramways FLEXITY de Bombardier sont déjà en service à Bâle et à Zurich, en Suisse, et ils sont réputés dans le monde entier pour leur fiabilité opérationnelle, leur design attrayant et leurs caractéristiques de sécurité améliorées. Plus de 5 000 tramways et véhicules légers sur rail de Bombardier ont été commandés ou sont déjà en service payant dans des villes du monde entier.

À propos de Bombardier Transport en Suisse

Bombardier est l’un des plus grands fournisseurs de produits de transport ferroviaire en Suisse. Son siège social se situe à Zurich et elle exploite une usine de fabrication à Villeneuve (VD). Bombardier Suisse a fourni diverses rames automotrices, des wagons de chemin de fer, des locomotives et des tramways aux exploitants sur le marché suisse et elle fournit un service complet et un soutien à la maintenance des parcs des clients pendant toute la durée de leur cycle de vie.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36 000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.



Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l’adresse http://www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html. Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

Bombardier et FLEXITY sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Source d’information

Relations avec les médias, Suisse Relations avec les médias internationaux Andreas Bonifazi press@rail.bombardier.com +41 79 476 5115 ext.andreas.bonifazi@raiul.bombardier.com

Vous pouvez également communiquer avec l’une de nos personnes-ressources partout dans le monde pour des demandes média spécifiques.