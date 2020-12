LR Realkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S offentliggør plan om koncernintern fusion

Bestyrelserne i LR Realkredit A/S og moderselskabet Nykredit Realkredit A/S har i dag underskrevet en fusionsplan, hvorefter de to selskaber fusionerer med Nykredit Realkredit A/S som det fortsættende selskab.

Fusionen er betinget af Erhvervsministerens godkendelse og forventes gennemført i slutningen af januar 2021 efter beslutning på de to selskabers generalforsamlinger.

Ved fusionens gennemførelse overgår LR Realkredit A/S aktiver og passiver til Nykredit Realkredit A/S. Nærmere information om videreførelsen af de af LR Realkredit A/S udstedte obligationer vil blive offentliggjort i forbindelse med gennemførelsen af fusionen.

For yderligere information:

Spørgsmål kan rettes til Nykredits presseafdeling på tlf.: 44 55 14 83.