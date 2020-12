Athena Investments A/S

December 11, 2020 08:37 ET

Selskabsmeddelelse nr. 21/2020

København, 11. december 2020

Den 19. oktober 2020 afgav Fidim S.r.l. (”Fidim”) et frivilligt offentligt kontant købstilbud til aktionærerne i Athena Investments A/S (”Athena”) i henhold til betingelserne i tilbudsdokumentet af samme dato samt tillæg af 26. november 2020 (se selskabsmeddelelser nr. 16/2020 og 20/2020).

Athena har i dag modtaget meddelelse fra Fidim om, at alle betingelser for købstilbuddet er opfyldt, og Fidim har dermed besluttet at gennemføre købstilbuddet.

Fidim vil efter afvikling besidde 90,55% af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Athena.

Fidim vil offentliggøre det endelige resultat af købstilbuddet senest den 15. december 2020.

Fidim vil snarest muligt søge at indløse de tilbageværende minoritetsaktionærer i Athena samt søge at afnotere Athenas aktier fra Nasdaq Copenhagen.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede meddelelse fra Fidim for yderligere information.

For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

