MONTRÉAL, 11 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a annoncé que ses vols vers Cuba reprendront le 13 décembre 2020, à bord de Sunwing Airlines, avec un service hebdomadaire vers Varadero au départ de Montréal les dimanches. Les vacanciers peuvent redécouvrir cette destination adorée des Canadiens et voyager l’esprit tranquille en sachant que les normes canadiennes les plus strictes de santé et de sécurité sont en place tout au long de leurs vacances grâce à l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, créé avec l’aide de Medcan, un chef de file mondial des soins de santé.



« Nos clients ont hâte de retourner à Cuba et nous sommes heureux de pouvoir les amener sur cette populaire île sous notre aile », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Cuba est une destination préférée des voyageurs canadiens depuis plus de 50 ans. Beaucoup de Canadiens ont voyagé avec nous dans cette magnifique destination et nous nous réjouissons de permettre aux amoureux du soleil d’y retourner de façon sécuritaire et responsable. »

Les Canadiens représentent une grande majorité des touristes à Cuba, comparativement à tous les pays. Avec ses eaux cristallines, son histoire riche et ses plages de sable blanc, il est facile de comprendre pourquoi. Sunwing transporte chaque année plus de vacanciers à Cuba que tout autre voyagiste au monde, cette destination étant l’une des plus populaires parmi son portefeuille de vacances.

Il existe des forfaits vacances à Cuba pour tous les goûts. Les voyageurs qui planifient des vacances familiales pourront séjourner au Iberostar Selection Bella Vista Varadero, un coup de cœur de Sunwing qui surplombe une étendue immaculée de sable blanc et qui propose de nombreuses activités palpitantes et commodités pratiques. La propriété offre même quelques suites avec accès piscine, parfaites pour les familles qui raffolent de la baignade.

Les vacanciers à la recherche d’une escapade entre adultes opteront pour le Sanctuary at Grand Memories Varadero. Situé à quelques pas de la plage, cet hôtel-dans-un-hôtel offre des installations exclusives, comme une piscine, un restaurant et une section à la plage avec service de boissons. Pendant leur séjour, les clients peuvent également bénéficier d’un service personnalisé de majordome et d’un accès complet au plus grand complexe Grand Memories Varadero.

Un autre choix populaire sur la magnifique péninsule de Hicacos est le Starfish Varadero. Cet hôtel décontracté offre de nombreuses occasions de s’amuser au soleil, avec des activités telles que des leçons d’espagnol, de la plongée avec tuba et des cours de danse. De plus, comme le centre-ville de Varadero se retrouve à quelques minutes de marche seulement, les clients peuvent découvrir la culture cubaine en explorant des boutiques locales et de charmants restaurants.

Les voyageurs peuvent choisir parmi des options de réservation flexibles, y compris la possibilité de modifier ou d’annuler facilement leurs plans en tout temps, des paiements mensuels pratiques et la Protection baisse de prix avec remise en argent gratuite, d’une valeur allant jusqu’à 800 $ par couple. Une couverture gratuite pour la COVID-19 est également comprise dans les forfaits réservés d’ici le 31 décembre 2020, pour des départs avant le 31 décembre 2021.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

