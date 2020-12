December 11, 2020 11:27 ET

Restorseas kommersialisering av Aqua Bio Technologys ASAs klekkeveskeingrediens (Aquabeautine XL) fortsetter.

Som nevnt i kommersiell oppdatering 26. november 2020, har Restorsea nylig inngått to lisensavtaler med to partnere i tillegg til lisensavtalen med NASDAQ-noterte Conversion Labs.

I forbindelse med Hydrafacial`s fusjon med Vesper Healthcare og den planlagte noteringen på NASDAQ Capital Market (NASDAQ), presenteres Restorsea som ny samarbeidspartner til Hydrafacial fra 2021 . Hydrafacial opplyser at selskapet per Q3 2020 har utplassert 15 124 hudpleie maskiner i 87 land.

Som nevnt i børsmelding 27 oktober 2020 , har Restorsea inngått avtale om lisensiering av Aquabeautine XL til selskapet Conversion Labs som ble notert på NASDAQ 10. desember 2020. Conversion Lab har i dag offisielt har lanserte sin nye Veritas MD telehelse plattform som nasjonalt vil rulle ut hudpleieserien Nava MD, som baserer seg på Aquabeautine XL.

Den positiv trenden fra Restorseas kommersialisering av ABTs proprietære teknologi øker sannsynligheten for at ABT vil motta ytterligere fornyelsesbeløp og økte inntekter fra salg av ingredienser og royalty fra Restorsea og deres lisenstakere.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.



Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig

bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært

effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle

ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten

naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og

profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Euronext Expand.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.