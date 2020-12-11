德国帕德伯恩和加拿大魁北克, Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的模拟和验证解决方案提供商之一 dSPACE 与1到5级ADAS和AD感应技术领先企业 LeddarTech ®建立合作，以共同推动高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）LiDAR技术的发展。这项密切合作将带来高精度模拟工具和模型，支持并显著加快基于LeddarEngine™的优化定制LiDAR传感器和相关ADAS及AD系统的开发和验证。

这些工具让客户能够模拟他们自己的基于LeddarEngine的LiDAR传感器设计，而不是进行第三方黑盒LiDAR集成。具体而言，模拟可帮助设计人员有效探索各种LiDAR传感器架构和组件，以开发他们自己的最佳LiDAR设计，并在特定应用的用例中验证由此产生的性能。这种验证包含对LiDAR和车辆环境的物理精确模拟，包括运动中的物体（如车辆、行人）、道路和其他静态物体（如交通标志、路缘)。

“用于模拟和再处理的正确测试策略、正确模型和即用型接口是关键的构建块，”dSPACE产品经理Christopher Wiegand博士表示。“与固态汽车LiDAR和传感解决方案行业领先企业的这一合作使我们的客户能够准确而快速地对基于LiDAR的应用执行验证任务。没有可靠的模拟，自动驾驶系统（SAE3-5级）就无法实现。”

“dSpace和LeddarTech的合作将产生增强的模拟工具，极大地简化和加速优化LiDAR的开发。”LeddarTech战略合作和企业发展副总裁Michael Poulin表示。“我们非常高兴地欢迎dSpace成为Leddar生态系统的新成员，支持在经济高效且安全的ADAS和AD系统中大规模部署汽车LiDAR。”

关于dSPACE

dSPACE是开发互联、自动、电力驱动型动汽车的领先解决方案提供商。特别是，早在新车型获准上路行驶之前，汽车制造商及其供应商使用本公司的各种端对端解决方案测试其新车辆的软件和硬件组件。dSPACE不仅仅是车辆开发领域的首选开发合作伙伴。工程设计人员也依赖我们在航空航天和工业自动化方面的dSPACE专有技术。我们的服务组合涵盖从模拟和验证端到端解决方案到工程和咨询服务以及培训和支持的各个方面。dSPACE在全球拥有约1800名员工，总部位于德国帕德伯恩，在德国设有三个项目中心，并通过美国、英国、法国、日本、中国和克罗地亚的dSPACE地区公司为客户提供服务。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，现已发展成为一家综合性端到端环境感应公司，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

关于LeddarTech的更多信息请见 www.leddartech.com 或 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 平台。

联系人：

LeddarTech Inc.传播与产品管理部全球营销副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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