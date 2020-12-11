德國柏達邦及加拿大魁北克市, Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dSPACE 是全球領先的模擬及驗證解決方案供應商之一，與 1-5 級 ADAS 及 AD 感應技術領導者 LeddarTech ® 建立合作關係，攜手推動高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 的 LiDAR 技術開發。這項緊密合作關係將帶來高精度的模擬工具及模型，以支援及顯著加速基於 LeddarEngine™ 的最佳自訂 LiDAR 感應器，以及相關 ADAS 及 AD 系統的開發及驗證。

這些工具讓客戶可模擬其基於 LeddarEngine 的 LiDAR 感應器設計，而非整合第三方的黑盒 LiDAR。更具體而言，模擬協助設計人員在開發其最佳 LiDAR 設計時高效探索各種 LiDAR 感應器架構及組件，以及驗證特定應用案例的性能表現。此驗證包括對 LiDAR 及車輛環境的物理準確模擬，包括運動中的物體（例如車輛、行人）、道路及其他靜態物件（例如交通標誌、路緣）。

dSPACE 產品經理 Christopher Wiegand 博士說：「正確的測試策略及模型，以及用於模擬及再處理的可現用介面是關鍵的組成部分。這次與固態汽車 LiDAR 及感應解決方案的行業領導者合作，使我們的客戶能夠為基於 LiDAR 的應用準確及快速執行驗證任務。如果沒有可靠的模擬，就無法實現無人駕駛系統（3-5 級 SAE）。」

LeddarTech 策略合作夥伴關係與企業發展副總裁 Michael Poulin 表示：「dSpace 與 LeddarTech 的合作將帶來改良的模擬工具，這將顯著簡化並加速優化 LiDAR 的開發， 我們很高興歡迎 dSpace 成為 Leddar Ecosystem 的新成員，支援在具有成本效益及安全的 ADAS 及 AD 系統中大量部署汽車 LiDAR。」

關於 dSPACE

dSPACE 是開發聯網、無人駕駛及電動汽車解決方案的領先供應商。汽車製造商及其供應商在新車款可在路上行駛之前，會使用公司的端對端解決方案測試汽車的軟件及硬件。dSPACE 不僅是汽車開發中廣受歡迎的開發合作夥伴， 工程師也依賴 dSPACE 在航空航天及工業自動化方面的專業知識。dSPACE 的產品組合包括用於模擬及驗證的端對端解決方案、工程及諮詢服務驗證，以及培訓及支援。dSPACE 在世界各地擁有約 1,800 名員工，總部位於德國柏達邦，在德國擁有三個項目中心，並透過美國、英國、法國、日本、中國及克羅地亞的 dSPACE 公司為客戶提供服務。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感應挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感應平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

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