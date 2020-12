December 11, 2020 12:10 ET

December 11, 2020 12:10 ET

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 11 december 2020 – na beurstijd

KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening najaar 2020

KBC neemt akte van de mededeling van de European Banking Authority (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) over de publicatie vandaag van de EU Transparantie-oefening.

De informatie van deze Europese Transparantie-oefening najaar 2020 heeft betrekking op gerapporteerde gegevens van 31 maart 2020 en van 30 juni 2020. De template wordt bank per bank gepubliceerd en bevat de volgende gegevens:

Belangrijkste parameters

Leverage ratio

Kapitaal

Risicopositiebedragen

Winst-en-verliesrekening

Totale Activa: verdeling van reële waarde en bijzondere waardeverminderingen

Verplichtingen

Marktrisico

Kredietrisico

Posities in overheidsobligaties

Performing en Non-performing kredieten

Geherstructureerde kredieten

Leningen en voorschotten aan niet-financiële ondernemingen

Covid-19

De verzamelde gegevens zijn afkomstig van de standaardinformatie die de banken op regelmatige basis aan de EBA rapporteren via het rapporteringskader (FINREP, COREP).

De gedetailleerde resultaten van deze oefening voor KBC werden vrijgegeven in een informatietabel volgens de gebruikelijke indeling van de EBA. Meer details over deze oefening vindt u op de website van de EBA: www.eba.europa.eu.

Deze informatie dient enkel ter vergelijking en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die de bank publiceert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel. +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



KBC Groep NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Viviane Huybrecht

Directeur Corporate communicatie/

Woordvoerster

Tel. 02 429 85 45



Persdienst

Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens

Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer

Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé







E-mail: pressofficekbc@kbc.be



KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen





Bijlage