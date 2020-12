Neue Derivate sollen zusätzliche Funktionen für JES3plus®, JES3 und JES2 bereitstellen

EL SEGUNDO, Kalifornien, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass es seine Quellcode-Lizenzvereinbarung mit IBM für IBM z/OS® JES3 erweitert hat. Im Rahmen der Vereinbarung will Phoenix Software International auf der ursprünglichen JES3-Quellcode-Lizenz aufbauen und im Bereich Bulk Data Transfer weitere Komponenten hinzuzufügen. Dadurch kann Phoenix Software International eine Reihe von neuen Produktangeboten auf den Markt bringen, darunter weiterentwickelte Komponenten für Bulk Data Transfer (BDT), File-to-File für JES2-, JES3- und JES3plus®-Umgebungen und System Network Architecture (SNA) Network Job Entry (NJE) für JES3- und JES3plus-Umgebungen, die für 2021 geplant sind.



Mit dem BDT-File-to-File-Element können Benutzer eines z/OS-Systems MVS Sequential und Partitioned Data Sets über ein herkömmliches SNA-Netzwerk oder über ein SNA-Netzwerk, das mit Enterprise-Extender(EE)-Technologie über eine IP-Infrastruktur läuft, in ein oder aus einem anderen z/OS-System kopieren oder verschieben. File-to-File unterstützt einen strukturierten Zeitplan für die Kopier-/Verschiebevorgänge und funktioniert mit jedem z/OS-System, unabhängig davon, welches JES verwendet wird. Mit dem BDT-SNA/NJE-Element können z/OS-Systeme, die JES3 oder JES3plus verwenden, Jobs und Jobausgaben über die genannten SNA-basierten Netzwerke übertragen.

JES3plus® V1R0, die erste Version des JES3-Derivatprodukts von Phoenix Software, kam dieses Jahr auf den Markt und bietet eine Lösung für z/OS-Kunden, die weiterhin mit JES3-basierten Funktionen arbeiten möchten. Funktionale Verbesserungen werden derzeit praktisch getestet und sind für Kunden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 erhältlich.

Detaillierte Informationen finden Sie im Blog von Phoenix Software International: https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

Weitere Informationen zu JES3plus finden Sie unter https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm.

