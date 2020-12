December 11, 2020 12:46 ET

Produk turunan baru akan menghadirkan fungsionalitas tambahan pada JES3plus®, JES3, dan JES2

EL SEGUNDO, Calif., Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan telah memperluas perjanjian lisensi kode sumbernya bersama IBM untuk IBM z/OS® JES3. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Phoenix Software International berencana untuk membuat lisensi kode sumber JES3 awal guna menambahkan komponen tambahan di ruang Bulk Data Transfer. Hal ini memungkinkan Phoenix Software International untuk memasarkan serangkaian penawaran produk baru untuk tahun 2021 mendatang. Produk baru tersebut meliputi komponen turunan Bulk Data Transfer (BDT), File-to-File untuk lingkungan JES2, JES3, dan JES3plus®, serta System Network Architecture (SNA) Network Job Entry (NJE) untuk JES3 dan JES3plus.



Elemen BDT File-to-File memungkinkan pengguna dari satu sistem z/OS untuk menyalin atau memindahkan Set Data yang Dipartisi dan MVS Berurutan ke atau dari sistem z/OS lain melalui jaringan SNA biasa atau yang dibawa melalui infrastruktur IP menggunakan teknologi Enterprise Extender (EE). File-ke-File mendukung susunan terstruktur untuk operasi salin/pindah dan kompatibel dengan semua sistem z/OS, apa pun JES yang digunakan. Elemen BDT SNA/NJE memungkinkan sistem z/OS menggunakan JES3 atau JES3plus untuk mentransfer pekerjaan dan output pekerjaan melalui jaringan berbasis SNA yang sama.

JES3plus® V1R0, rilis pertama dari produk turunan JES3 Phoenix Software, tersedia pada awal tahun ini. Produk ini menawarkan solusi untuk pelanggan z/OS yang ingin tetap menggunakan fungsionalitas berbasis JES3. Peningkatan fungsional kini sedang diuji di lapangan dan diperkirakan akan tersedia bagi pelanggan pada kuartal pertama 2021.

Untuk membaca cerita lengkapnya, lihat postingan Blog Phoenix Software International: https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

Untuk informasi lebih lanjut tentang JES3plus, kunjungi https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm.

Tentang Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com), adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak sistem yang menyediakan aplikasi perangkat lunak mutakhir untuk perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan bisnis di era modern.

