December 11, 2020 12:46 ET

December 11, 2020 12:46 ET

Terbitan baharu berfungsi untuk membawakan kefungsian tambahan kepada JES3plus®, JES3 dan JES2

EL SEGUNDO, Calif., Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan bahawa mereka telah memperluas perjanjian pelesenan kod sumber dengan IBM untuk IBM z/OS® JES3. Sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut, Phoenix Software International merancang untuk mengembangkan lesen kod sumber JES3 yang awal untuk menambahkan komponen tambahan dalam ruang Pemindahan Data Pukal. Perkara ini membolehkan Phoenix Software International untuk membawakan set penawaran produk baharu kepada pasaran, termasuk komponen Pemindahan Data Pukal (BDT) terbitan, Fail kepada Fail untuk persekitaran JES2, JES3 dan JES3plus® dan Masukkan Kerja Rangkaian (NJE) Seni Bina Rangkaian Sistem (SNA) untuk persekitaran JES3 dan JES3plusyang dirancang untuk tahun 2021.



Elemen Fail kepada Fail BDT membolehkan pengguna satu sistem z/OS menyalin atau mengalihkan Data Berjujukan dan Berpetak MVS kepada atau daripada sistem z/OS lain melalui rangkaian SNA tradisional atau rangkaian yang dibawakan melalui infrastruktur IP yang menggunakan teknologi Pemanjang Perusahaan (EE). Fail kepada Fail menyokong jadual yang berstruktur untuk operasi menyalin/mengalih dan berfungsi dengan sebarang sistem z/OS tanpa mengira JES yang digunakan. Elemen SNA/NJE BDT membolehkan sistem z/OS menggunakan JES3 atau JES3plus untuk memindahkan kerja dan output kerja dengan rangkaian berasaskan SNA yang sama.

JES3plus® V1R0, produk terbitan JES3 keluaran pertama oleh Phoenix Software, tersedia pada awal tahun ini menawarkan penyelesaian untuk pelanggan z/OS yang masih menginginkan kefungsian berasaskan JES3. Peningkatan fungsi sedang diuji di lapangan sekarang dan dijangka tersedia secara umum kepada pengguna pada suku pertama tahun 2021.

Untuk membaca kandungan penuh, lihat kiriman Blog Phoenix Software International: https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

Untuk maklumat lanjut tentang JES3plus, lawati https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm.

Perihal Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., (www.phoenixsoftware.com), ialah syarikat pembangunan perisian sistem yang menyediakan aplikasi perisian lanjutan kepada perusahaan di seluruh dunia. Syarikat menawarkan pelbagai penyelesaian kepada cabaran perniagaan moden.

Maklumat Hubungan Akhbar:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com