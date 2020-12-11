新衍生产品将为JES3plus®、JES3和JES2增加新功能



加利福尼亚州埃尔塞贡多, Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.今天宣布扩展与IBM关于IBM z/OS® JES3的源代码授权协议。作为协议的一部分，Phoenix Software International计划在其最初的JES3源代码授权基础上，为批量数据传输添加更多组件。这使Phoenix Software International能够将一系列新产品推向市场，包括衍生产品批量数据传输（BDT）组件、针对JES2、JES3和JES3plus®环境的File-to-File，以及针对JES3和JES3plus环境的系统网络架构（SNA）网络作业条目（NJE），计划于2021年推出。



BDT File-to-File元件允许一个z/OS系统的用户在传统SNA网络或使用企业扩展器（EE）技术通过IP基础设施转入的网络上，与另一个z/OS系统之间进行MVS顺序和分区数据集的复制或转移。File-to-File支持复制/移动操作的结构化时间表，并可与任何z/O系统配合使用，无论使用哪种JES。BDT SNA/NEB元件允许使用JES3或JES3plus的z/OS系统在相同的基于SNA的网络上转移作业和作业输出。

作为Phoenix Software的首款JES3衍生产品，JES3plus® V1R0于今年早些时候推出，为希望保留使用JES3功能的z/OS客户提供了一种解决方案。目前正在进行功能增强的实地测试，预计将在2021年第一季度向客户提供。

要阅读完整报道，请查看Phoenix Software International博客帖子： https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

有关JES3plus的更多信息，请见https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm。

关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.（www.phoenixsoftware.com）是一家系统软件开发公司，为全球各地的企业提供先进的软件应用。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。

媒体联系：

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com