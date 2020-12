December 11, 2020 12:46 ET

新衍生工具可為 JES3plus®、JES3 及 JES2 帶來更多功能



加州埃爾塞貢多, Dec. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 今天宣佈已與 IBM 擴展 IBM z/OS® JES3 源碼許可協議。作為協議的一部分, Phoenix Software International 計劃在其初始 JES3 源碼許可的基礎上,於批量數據傳輸空間中新增其他組件。Phoenix Software International 因此能夠推出一系列新產品,包括衍生的批量數據傳輸 (BDT) 組件,JES2、JES3 及 JES3plus® 環境的檔案對檔案功能,並計劃於 2021 年為 JES3 及 JES3plus 環境建立系統網絡架構 (SNA) Network Job Entry (NJE)。



BDT 檔案對檔案元件允許一個 z/OS 系統的用戶透過傳統 SNA 網絡,或使用 Enterprise Extender (EE) 技術透過 IP 基礎架構承載的系統,實現與另一個 z/OS 系統之間的 MVS 順序及分區數據集複製或移動。檔案對檔案支援複製/移動操作的結構化時間表,並可與使用任何 JES 的 z/OS 系統配合使用。BDT SNA/NJE 元件允許使用 JES3 或 JES3plus 的 z/OS 系統在同一個基於 SNA 的網絡上傳輸工作及工作輸出。

Phoenix Software JES3 衍生產品的第一個版本 JES3plus® V1R0 在今年較早時面市,為希望保留基於 JES3 功能的 z/OS 客戶提供解決方案。功能改善目前正在進行現場測試,預計將於 2021 年第一季度全面向客戶提供。

如欲閱讀全文,請參閱 Phoenix Software International 網誌貼文:https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

如欲進一步了解 JES3plus,請瀏覽 https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm。

關於 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com) 是一家系統軟件開發公司,為全球企業提供進階級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

