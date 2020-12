Gand, le 13 décembre 2020, 17 heures

ABO-GROUP acquiert la société française d'ingénierie GEO+ Environnement.

ABO-GROUP acquerra la totalité des actions de la société française GEO+ Environnement au début du mois de janvier 2021. GEO+ Environnement a son siège social à Gardouch, près de Toulouse, dans le département français de la Haute-Garonne, avec quatre bureaux dans le centre, le nord, l'est et le sud-ouest de la France.

À la clef : une expertise et des connaissances supplémentaires dans le secteur des mines, des carrières et des digues qui pourront désormais être également proposées dans les autres pays d’activité d’ABO-GROUP, grâce à quelque 25 hydrogéologues, écologistes et géologues.

GEO+ Environnement est un bureau d’études indépendant spécialisé dans le conseil environnemental dans l'industrie minérale (mines et carrières), avec une expertise en environnement, géologie et génie hydraulique. Il s’agit de l'agence française de référence en matière de recherche sur les mines et carrières. Avec ses cinq bureaux, GEO+ exerce ses activités tant en France et dans ses départements d’outre-mer qu'à l'international. Au cours des 20 dernières années, GEO+ s'est forgé une solide réputation concernant ses disciplines : hydrologie, écologie, environnement, gestion de l'eau, géologie, etc. En outre, le bureau est pleinement engagé dans plusieurs projets innovants dans ce secteur. Une équipe de géomaticiens a ainsi été constituée récemment pour cartographier des sites complexes à l'aide de drones.

Après l'acquisition par ABO-ERG l'année dernière d'INNOGEO (Bourget-du-Lac et Paris), spécialiste des recherches géophysiques, cette acquisition vient à nouveau compléter les services environnementaux spécialisés proposés par ABO-GROUP. En outre, ces connaissances peuvent être utilisées pour les clients en Belgique et aux Pays-Bas, où se trouvent de grandes entreprises d'exploitation de carrières.

Une acquisition stratégique

« Nous considérons l'acquisition de GEO+ Environnement comme une acquisition stratégique, » souligne Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-GROUP Environnement. « Les spécialités de GEO+ s'intègrent parfaitement à notre département Environnement en France, où certains de nos clients sont déjà actifs dans les carrières et les mines. L'acquisition de GEO+ nous permet de compléter et de renforcer notre équipe actuelle en France. Grâce à GEO+, ABO-GROUP disposera désormais de 17 bureaux en France. L'intégration commencera par le regroupement, si possible, de quelques bureaux afin que les différentes équipes puissent travailler ensemble en fertilisation croisée. »

COVID-19

En cette période de coronavirus, les rachats sont évidemment difficiles. En dépit des entretiens virtuels, l'accord final n'a pu être conclu que lors d'une réelle réunion physique hier à Marseille. Tout cela, bien sûr, dans le respect des mesures relatives au coronavirus », déclare Frank De Palmenaer.

20 ans d'expérience

« J'ai travaillé pendant 20 ans au développement de ce bureau d'études avec des experts dans nos disciplines », déclare Christian Vallier, actuel directeur propriétaire de GEO+ Environnement. « Aujourd'hui, je constate que nous sommes parmi les meilleurs en Europe dans nos disciplines. Toutefois, je réalise que je ne peux pas franchir la prochaine étape seul. C'est pourquoi j'ai décidé de m'associer à un partenaire comme ABO-ERG et de poursuivre sur une trajectoire de croissance, en les soutenant aussi longtemps que nécessaire. Je suis fier d'avoir constitué ici une équipe de spécialistes unique et je suis extrêmement satisfait que les spécialistes d'ABO-ERG et de GEO+ puissent s'influencer mutuellement et partager la même culture d'entreprise. Je vais maintenant faire tout mon possible non seulement pour assurer une transition en douceur, mais aussi pour amorcer une nouvelle expansion. »

Transaction

ABO-GROUP attend de cette opération une fertilisation croisée de ses activités et une diffusion plus nationale en France. Le prix d'acquisition sera payé avec des fonds propres. GEO+ devrait apporter un chiffre d’affaires supplémentaire de 1,5 million d'euros en 2021 avec environ 25 collaborateurs.

À propos d'ABO-GROUP

ABO-GROUP est un groupe coté sur Euronext, composé de sociétés semi-intégrées de consultance, de testing et de monitoring, et axé sur les études de sol ainsi que la recherche géotechnique et environnementale. ABO-GROUP dispose de 25 bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. Le groupe opère également au niveau international sur la base de projets. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, veuillez consulter le site web d’ABO-GROUP (www.abo-group.eu).

