Gent, 13 december 2020, 17 u

Persbericht / Gereglementeerde informatie

ABO-GROUP neemt Frans ingenieursbureau GEO+ Environnement over.

ABO-GROUP verwerft begin januari 2021 alle aandelen van het Franse GEO+ Environnement. GEO+ Environnement heeft haar hoofdzetel in Gardouch, nabij Toulouse, in het Franse departement Haute-Garonne, met vier kantoren verspreid in het center, het Noorden, Oosten en Zuidwesten van Frankrijk.

De toegevoegde expertise en kennis in de sector van mijnbouw, steengroeven en dijken kan dankzij een 25-tal hydrogeologen, ecologen en geologen, hierbij ook in de andere thuislanden van ABO-GROUP aangeboden worden.

GEO+ Environnement is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in milieuadvies in de minerale industrie (mijnen en steengroeven), met een expertise in milieu, geologie en waterbouw. Het is hét Frans referentiebureau wat betreft onderzoeken aangaande mijnen en steengroeven. Met haar vijf kantoren voert GEO+ haar activiteiten uit in zowel Frankrijk, en haar overzeese departementen, als internationaal. GEO+ heeft in de voorbije 20 jaar een sterke reputatie opgebouwd met haar disciplines: hydrologie, ecologie, milieu, waterbeheer, geologie,… Daarenboven zet het bureau ook volop in op verschillende innovatieve projecten in deze sector. Zo werd recent een team van geomatici samengesteld, welke complexe sites met drones in kaart brengt.

Nadat ABO-ERG vorig jaar INNOGEO (Bourget-du-Lac en Parijs), specialist in geofysische onderzoeken, overnam, vormt deze overname opnieuw een aanvulling in het gespecialiseerde milieudienstenpallet, welke ABO-GROUP aanbiedt. Daarenboven kan deze kennis gebruikt worden voor de klanten in België en Nederland, waar grote steengroevebedrijven gevestigd zijn.

Strategische overname

‘Wij zien de overname van GEO+ Environnement als een strategische overname’ benadrukt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-GROUP Environment. ‘De specialiteiten van GEO+ sluiten naadloos aan bij onze afdeling Environnement in Frankrijk, waar ook al enkele van onze klanten actief zijn op het gebied van steengroeven en mijnen. Door de overname van GEO+ kunnen wij ons bestaand team in Frankrijk aanvullen en versterken. Met GEO+ erbij heeft ABO-GROUP nu 17 kantoren in Frankrijk. De integratie start met het samenbrengen, waar mogelijk, van een paar kantoren zodat de verschillende teams kruisbestuivend kunnen samenwerken’.

COVID-19

‘In deze coronaperiode zijn overnames uiteraard moeilijk. Ondanks de virtuele gesprekken kon het finale akkoord slechts geklonken worden bij een effectieve, fysieke ontmoeting gisteren in Marseille. Dit alles uiteraard met respect voor de coronamaatregelen’, aldus Frank De Palmenaer.

20 jaar ervaring

‘Ik heb 20 jaar gewerkt aan de uitbouw van dit studiebureau met experten in onze disciplines’, zegt Christian Vallier, huidige directeur eigenaar van GEO+ Environnement. ‘Ik stel vandaag vast dat we in onze disciplines bij de top van Europa behoren. Echter moet ik vaststellen dat ik de volgende stap niet alleen kan maken. Daarom heb ik besloten om samen in zee te gaan met een partner als ABO-ERG en om verder een groeitraject verwezenlijken, waarbij ik hen zo lang als nodig zal ondersteunen. Ik ben fier dat ik hier een uniek team specialisten heb opgebouwd en ik ben uiterst tevreden dat de specialisten van ABO-ERG en GEO+ elkaar kunnen beïnvloeden en dezelfde bedrijfscultuur kunnen delen. Ik zal er nu ook alles aan doen om niet alleen de overgang vlot te laten verlopen, maar ook de verdere uitbouw mee te initiëren’.

Transactie

ABO-GROUP verwacht door deze operatie een kruisbestuiving van haar activiteiten en een meer landelijke spreiding in Frankrijk. De overnameprijs wordt met eigen middelen betaald. GEO+ zal in 2021 naar verwachting 1,5 miljoen euro omzet toevoegen met een 25-tal medewerkers.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een Euronext beursgenoteerde groep van semi-geïntegreerde consultancy, testing & monitoringsbedrijven, gericht op bodem-, geotechnisch en milieuonderzoek. ABO-GROUP is met haar vijfentwintigtal kantoren actief in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De groep is internationaal ook projectmatig actief. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

ABO-GROUP Environment NV

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22

Bijlage