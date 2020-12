QUEBEC CITY, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1 bis 5, gibt bekannt, dass er dem Partnerprogramm von STMicroelectronics beigetreten ist, um mit STMicroelectronics bei der Entwicklung zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit LiDAR-Lösungen auf der Basis von spiegelbasierten MEMS-Laserscanning-Lösungen von STMicroelectronics sowie Sensorkomponenten und Softwareprodukte von LeddarTech fördern.



LeddarTech ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit in der Branche zu einem höheren Mehrwert für den Endkunden führt und dass sie insbesondere erforderlich ist, um die Herausforderungen bei der Entwicklung sichererer ADAS-Systeme und der Bereitstellung des autonomen Fahrens zu meistern. Aufgrund dieser Überzeugung hat LeddarTech das Leddar™-Ökosystems etabliert, das branchenführende Anbieter umfasst, die die kundenseitige Entwicklung von Automobil-Sensorlösungen für ADAS- und AD-Anwendungen unterstützen.

Die Lösungen von ST für das spiegelbasierte MEMS-Laserscanning wurden für anspruchsvolle Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt und sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die hohe Leistung, hohe Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Als branchenführender Anbieter von Lösungen für spiegelbasiertes MEMS-Laserscanning liefert ST mit diesem kritischen Baustein eine wichtig Schlüsseltechnologie für LeddarTech.

Zusammen mit LeddarTech bietet das Ökosystem technisches Fachwissen, Technologie, Komponenten, Software, Tools und Services und nutzt dabei die hardwareunabhängige Plattform von LeddarTech, die sowohl offen als auch skalierbar ist. Die Mitglieder des Ökosystems sind für die Integration von LeddarEngine™ und der Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision™ von LeddarTech vorqualifiziert.

Die Ergänzung des Leddar-Ökosystems um STMicroelectronics und der Beitritt von LeddarTech in das Partnerprogramm von STMicroelectronics maximieren die Flexibilität des Designs und reduzieren Zykluszeiten, Kosten und Risiken, was zu einer kürzeren Markteinführungszeit für Kunden führt.

„Durch das ST-Partnerprogramm können die Entwicklerteams unserer Kunden auf zusätzliche Fähigkeiten und Ressourcen zuzugreifen, um die technische Entwicklung zu unterstützen und die Markteinführungszeit für neue Produkte zu verkürzen“, so Alessandro Maloberti, Partner Ecosystem Director, STMicroelectronics. „Durch die Auswahl, Qualifizierung und Zertifizierung unserer Programmpartner leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung unserer Kunden bei der Beschleunigung von Design und Entwicklung und liefern ihnen die robustesten und effizientesten Produkte und Dienstleistungen.“

„Diese Partnerschaft umfasst die grundlegende Sensortechnologie, Software und Expertise bei Komponenten von LeddarTech, die mit den bewährten Lösungen für das spiegelbasierte MEMS-Laserscanning von ST kombiniert werden. Mit diesem Ansatz können Kunden von ST LiDAR-Sensoren und zugehörige ADAS- und AD-Systeme entwickeln und einsetzen, die ihre strengen Leistungs- und Kostenanforderungen erfüllen“, so Michael Poulin, Vice-President of Strategic Partnerships and Corporate Development bei LeddarTech. „ST verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, die Qualität, Zuverlässigkeit und Menge bereitzustellen, die in der Automobilindustrie erforderlich sind. Wir freuen uns, mit ST zusammenarbeiten zu können, um den serienmäßigen Einsatz der LiDAR-Technologie bei PKW zu ermöglichen“, so Poulin abschließend.

STMicroelectronics, ein weltweit führender Halbleiterhersteller, der Kunden aus dem gesamten Spektrum von Elektronikanwendungen beliefert, hat das ST-Partnerprogramm ins Leben gerufen, um die kundenseitige Entwicklung zu beschleunigen, indem Unternehmen mit ergänzenden Produkten und Dienstleistungen identifiziert und herausgestellt werden. Darüber hinaus gewährleistet der Zertifizierungsprozess des Programms, dass alle Partner regelmäßig auf Qualität und Kompetenz geprüft werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.st.com/partners.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

