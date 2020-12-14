魁北克市, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术全球领先企业LeddarTech®宣布加入意法半导体（STMicroelectronics）的合作伙伴计划，开展与意法半导体的合作，联合开发和推广基于意法半导体MEMS镜像激光束扫描解决方案和LeddarTech传感组件和软件产品的LiDAR解决方案。



LeddarTech认为，行业协作可带来更大的最终客户价值，特别是在解决提供更安全ADAS系统和自动驾驶部署的相关挑战时，行业协作尤其必要。这一信念促使LeddarTech建立并编排了Leddar™生态系统，该生态系统由行业领先的供应商组成，支持客户开发ADAS和AD应用的汽车传感解决方案。

ST的MEMS镜像激光束扫描解决方案在设计中考虑到了汽车和工业应用的严苛要求，非常适合各种高性能、高精度和高可靠性的应用。ST是MEMS镜像激光束扫描解决方案的行业领先供应商，为LeddarTech提供了一项关键的构建模块和重要启用技术。

该生态系统与LeddarTech相结合，利用LeddarTech开放和可扩展的硬件无关型平台，提供技术专业知识、技术、组件、软件、工具和服务。生态系统成员均已具备所需资格，可与LeddarTech的LeddarEngine™和LeddarVision™传感器融合和感知软件进行集成。

意法半导体加入Leddar生态系统以及LeddarTech加入意法半导体的合作伙伴计划最大限度地提高了设计灵活性，缩短了周期，降低了成本和风险，从而为客户缩短了上市时间。

“ST合作伙伴计划帮助客户的设计团队获得更多技能和资源，以协助工程开发并缩短新产品的上市时间，”意法半导体合作生态系统总监Alessandro Maloberti表示。“通过对合作伙伴进行选择、验资和认证，我们在帮助客户加快设计和开发以及将最强大高效的产品和服务推向市场方面又迈出了一大步。”

“在这一合作伙伴关系中，LeddarTech提供基础传感技术、软件和组件专门知识，与ST经过验证的MEMS镜像激光束扫描解决方案相结合。这种方法让ST的客户能够开发和部署LiDAR传感器和相关ADAS和AD系统，以满足其严格的性能和成本要求，”LeddarTech战略合作和企业开发副总裁Michael Poulin表示。“ST在提供汽车所需的质量、可预测性和数量方面拥有良好往绩。我们很高兴与他们合作，在乘用车市场实现LiDAR技术的大规模部署，”Poulin先生总结道。

意法半导体是为各类电子应用客户服务的全球半导体领先企业。该公司创建了ST合作伙伴计划，通过确定和向客户指出可提供辅助产品和服务的公司，加速客户的开发工作。此外，该计划的认证过程确保了所有合作伙伴均定期接受质量和能力审查。如需更多信息，请访问www.st.com/partners。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

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