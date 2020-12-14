魁北克市, Dec. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 及 AD 感應技術領域的領導者，宣佈已加入 STMicroelectronics 合作夥伴計劃，將與 STMicroelectronics 合作共同開發及推廣基於 STMicroelectronics MEMS 鏡激光掃描解決方案的 LiDAR 解決方案，以及 LeddarTech 感應組件及軟件產品。



LeddarTech 相信，這項業內合作關係可帶來更高的最終客戶價值，並且這對於解決提供更安全 ADAS 系統及部署無人駕駛面臨的挑戰而言尤為需要。這種信念使 LeddarTech 得以建立及協調 Leddar™ Ecosystem，該系統由行業領先的供應商組成，支援客戶開發用於 ADAS 及 AD 應用的汽車感應解決方案。

ST 的 MEMS 鏡激光掃描解決方案專為要求嚴格的汽車及工業用途而設，非常適合各種需要高表現、高度準確及高度可靠的用途。ST 作為 MEMS 鏡激光掃描解決方案的行業領先供應商，為 LeddarTech 提供至關重要的組成部分及關鍵的實現技術。

Ecosystem 與 LeddarTech 一起利用 LeddarTech 的開放式及可擴展硬件融合平台，提供技術專業知識、技術、組件、軟件、工具及服務。其成員已預先獲得資格，可與 LeddarTech 的 LeddarEngine™ 及 LeddarVision™ 感應器融合及感知軟件整合。

STMicroelectronics 加入 Leddar Ecosystem，以及 LeddarTech 納入 STMicroelectronics 合作夥伴計劃，可盡量提高設計靈活性，並減少週期時間、成本及風險，從而縮短客戶的產品上市時間。

STMicroelectronics 合作夥伴生態系統總監 Alessandro Maloberti 說：「ST 合作夥伴計劃協助客戶的設計團隊獲得額外的技能及資源，以支援工程開發及縮短新產品的上市時間。透過選擇、鑑定及認證我們的計劃合作夥伴，我們進一步協助客戶加快設計及開發速度，並將最強大及高效的產品及服務推向市場。」

LeddarTech 策略合作與企業發展副總裁 Michael Poulin 表示：「這項合作夥伴關係包括 LeddarTech 提供的基本感應技術、軟件及組件方面的專業知識，再結合 ST 久經驗證的 MEMS 鏡激光掃描解決方案。這種方式使 ST 的客戶可開發及部署滿足其嚴格性能及成本要求的 LiDAR 感應器，以及相關的 ADAS 及 AD 系統。ST 在提供汽車所需的品質、可預測性及體積方面擁有良好的往績。我們很高興與他們合作，在客車市場上大規模部署 LiDAR 技術。」

STMicroelectronics 是為各種電子應用領域的客戶提供服務的全球半導體領導者，公司設立了 ST 合作夥伴計劃，透過識別及突出擁有與其互補的產品及服務的公司加快客戶的開發工作速度。此外，該計劃的認證流程確保所有合作夥伴定期進行品質及能力方面的審查。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.st.com/partners。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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