2021. aastal avaldab AS Merko Ehitus konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:



Kuupäev

Sündmus

11. veebruar 2021

2020. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

7. aprill 2021

2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

6. mai 2021

2021. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne

5. august 2021

2021. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

4. november 2021

2021. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne



2020. aasta majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 2021. aasta teises kvartalis. Konkreetne aeg ja asukoht täpsustatakse jooksvalt.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

priit.roosimagi@merko.ee